Sarah Michelle Gellar y Michelle Trachtenberg se suman a las voces que denuncian el comportamiento abusivo de Joss Whedon: "Ahora la gente sabe lo que hizo"

Esta semana está siendo especialmente intensa en lo que a controversias hollywoodienses respecta. Además de haber amanecido hoy con el despido de Gina Carano tras sus polémicas publicaciones en redes sociales descontextualizando el holocausto, no han tardado en aparecer más reacciones de antiguas colaboradoras de Joss Whedon reafirmando las duras acusaciones vertidas ayer por Charisma Carpenter contra el realizador.

Ayer, la actriz que dio vida a Cordelia en 'Buffy cazavampiros' publicó un comunicado en el que mostró su apoyo a Ray Fischer, que ya señaló el comportamiento "abusivo" de Whedon en el rodaje de 'Liga de la Justicia', y dio detalles sobre el presunto abuso de poder y comportamientos inapropiados que sufrió por parte de su director en la popular serie de televisión.

La primera muestra de respaldo hacia Carpenter llegó por parte de Amber Benson —Tara en 'Buffy Cazavampiros'—, que publicó un tuit compartiendo el escrito de su compañera de reparto confirmando que "'Buffy' fue un entorno tóxico", que "Charisma dice la verdad", y que "Se hizo mucho daño por aquél entonces y muchos de nosotros aún estamos procesándolo más de veinte años después".

La siguiente voz en alzarse contra Whedon ha sido la de la propia cazavampiros, Sarah Michelle Gellar, quien clara y concisa, compartió la siguiente publicación en su cuenta de Instagram.

"Mientras que estoy orgullosa de que se asocie mi nombre con Buffy Summers, no quiero que siempre se me asocie con el nombre de Joss Whedon. Actualmente estoy más centrada en mi familia y en sobrevivir a una pandemia, así que no haré más declaraciones por el momento. Pero apoyo a todos los supervivientes de abuso y estoy orgullosa de ellos por denunciarlo".