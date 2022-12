Shia LaBeouf no estará en 'Indiana Jones 5', pero la secuela nos contará qué fue del hijo del mítico personaje de Harrison Ford tras la cuarta película

Aún queda poco más de medio año para que 'Indiana Jones y el Dial del Destino' llegue a nuestras salas de cine, pero la nueva aventura del icónico arqueólogo interpretado por Harrison Ford ya se ha convertido en una de las grandes obsesiones del fandom de cara al curso cinematográfico 2023. Por supuesto, esto incluye la creación de una lista de deseos en la que se encuentra uno muy particular: conocer el destino de un viejo conocido.

¿Qué fue de Mutt?

Este no es otro que Mutt Williams, el controvertido personaje al que dio vida Shia LaBeouf en la injustamente vapuleada 'El reino de la calavera de cristal' y que no hará acto de presencia en la quinta entrega de la prolífica saga. No obstante, esto no quiere decir que no vayamos a saber qué ocurrió con él después del 1957 en que se ambientó el largometraje.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el director de 'El dial del destino', James Mangold, además de asegurar que el filme arranca con una "escena de acción clásica de Indy en la que hago mi mejor versión de Steven [Spielberg]", ha aclarado que el público "descubrirá qué ha pasado" con el bueno de Mutt. Por desgracia, no ha dado ni un sólo detalle más, así que tocará tirar de paciencia y esperar para descubrir cómo han solventado la papeleta.

Cabe recordar que Shia LaBeouf nunca ha estado especialmente contento con 'El reino de la calavera de cristal' ni con su labor en la película. De hecho, tal y como comentó a LA Times durante una entrevista en el marco del Festival de Cannes 2010, siente que ha defenestrado un legado extendido durante décadas, y se señala como responsable de ello.

"Siento que arruiné el legado que la gente amaba y apreciaba. Si lo hubiese hecho dos veces, mi carrera hubiese terminado, así que fue una cuestión de instinto.

Tienes los monos balanceándose y cosas como esa de las que puedes echar la culpa al guionista y a Steven [Spielberg]. Pero el trabajo del actor es hacer que todo eso cobre vida y funcione, y no pude hacerlo. Así que fue mi culpa, así de simple".

El actor también admitió que no fue el único crítico con la producción.

"Creo que el público es muy inteligente. Creo que saben cuándo has hecho... Y creo que si no lo admites no tienen motivo para confiar en ti la próxima vez que estés promocionando una película. Nosotros [Harrison Ford y el propio LaBeouf] tuvimos conversaciones importantes. él tampoco estaba feliz. Mira, la película podría haberse mejorado. Hay una razón por la que no fue aceptada en todo el mundo. Necesitamos ser capaces de saciar el apetito. Creo que sólo malinterpretamos el modo en que intentamos hacerlo".

Pese a todo lo expuesto, LaBeouf no dudó en manifestar su admiración y cariño por la figura de un Steven Spielberg con una filmografía lo suficientemente impecable como para quedar emborronada por un solo patinazo.

"Probablemente reciba una llamada, pero necesita escuchar esto. Le adoro. Adoro a Steven. Tengo una relación con él que va más allá de nuestro trabajo. Y, créeme, hablo con él lo suficiente para saber que no me estoy pasando de la raya. Nunca le faltaría al respeto. Creo que es un genio, y me ha dado toda mi vida. Ha hecho muchos trabajos geniales y no tiene motivo para sentirse vulnerable por una sola película. Pero cuando metes la pata, la metes".

Podremos disfrutar de 'Indiana Jones y el Dial del Destino' —y conocer qué fue de Mutt— el 30 de junio de 2023.