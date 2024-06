Tom Cruise le regaló su primer móvil a Dakota Fanning hace 19 años, y desde entonces no se ha saltado un solo cumpleaños con un regalo muy específico

No eres nadie en Hollywood hasta que Tom Cruise te manda su famosa tarta de coco cada Navidad. Hasta en la tercera temporada de 'Hacks' han sabido parodiarlo a la perfección. Y la verdad es que, más allá de sus asuntos con la secta en la que está metido, prácticamente todos los que han trabajado con el actor coinciden en hablar de él de la misma forma: amable, talentoso y, sobre todo, generoso. Si no, que se lo pregunten a Dakota Fanning.

Phoning Fanning

En 2005 coincidió con el actor en la celebrada 'La guerra de los mundos', de Steven Spielberg. La película marcó un antes y un después en la carrera de Cruise (fue la que promocionaba cuando fue al programa de Oprah Winfrey a saltar en el sofá), pero Fanning guarda un gran recuerdo de él, que le regaló un teléfono móvil al celebrar su undécimo cumpleaños en el set.

"Era un Motorola Razr... No tenía a nadie a quien llamar, pero quería un Razr. Debí haber hablado de ello muchísimo, porque es lo que me compró", comentó. Lo curioso, según ha explicado la actriz en 'The Kelly Clarkson Show', es que lleva desde entonces haciéndole un regalo cada año. Uno muy específico: zapatos. Y hay un motivo para ello.

Me encantaban los zapatos cuando era pequeña, y empecé a entrar en los zapatos pequeños para adulta cuando estaba en la gira promocional de 'La guerra de los mundos', así que estaba muy emocionada al respecto. Y desde ese cumpleaños en adelante, siempre me manda zapatos.

Quién tuviera amigos como Tom Cruise, la verdad.

