Tom Holland rompe su silencio sobre la ruptura entre Sony y Marvel para compartir a Spider-Man

La ruptura del acuerdo entre Sony y Marvel para compartir los derechos cinematográficos de Spider-Man ha sido una de las grandes noticias de la semana. Está por ver que vaya a ser algo definitivo, pero a día de hoy el trepamuros es propiedad exclusiva de Sony.

Uno de los grandes afectados por esa decisión es Tom Holland, el actor que ha dado vida a Peter Parker desde la estupenda 'Capitán América: Civil War'. Hasta ahora, Holland había preferido no pronunciarse directamente sobre lo sucedido, pero EW tuvo la ocasión de hablar con él tras su paso por la D23 -presta su voz a uno de los personajes de 'Onward'- para preguntarle directamente sobre ello:

Hemos hecho cinco grandes películas. Han sido cinco años asombrosos. Me lo he pasado como nunca. ¿Quién sabe que nos depara el futuro? Pero todo lo que sé es que voy a seguir interpretando a Spider-Man y pasándomelo como nunca. Va a ser muy divertido, sin importar cómo lo hagamos. El futuro para Spider-Man será diferente, pero será igual de impresionante y asombroso, y encontramos nuevas formas para hacerlo incluso más guay.

Unas declaraciones bastante diplomáticas por parte de Holland, pues está obligado por contrato a hacer al menos otras dos películas con Sony. Sin embargo, no hay más que tener en cuenta lo que comentó al público de la D23 para tener claro que si por él fuera no habría dudas en lo referente a seguir en el MCU: "Ha sido una semana loca pero quiero que todos sepáis desde el fondo de mi corazón que os quiero 3.000".

Kevin Feige también se pronuncia

Además, Holland no ha sido el único en romper su silencio, ya que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, también compartió con EW sus impresiones sobre el fin del acuerdo entre Sony y Marvel:

Lo que siento por Spider-Man es gratitud y alegría. Hicimos cinco películas dentro del MCU con Spider-Man: dos películas en solitario y tres con los Vengadores. Fue un sueño que nunca creí que sucedería. Nunca se pensó que duraría siempre. Sabíamos que teníamos una cantidad limitada de tiempo para hacer esto y contamos la historía que queríamos contar. Siempre estaré agradecido por ello.

Parece que no ha habido ningún cambio en las negociaciones entre Sony y Marvel durante estos últimos días, pero me sorprendería mucho que no siguieran intentando buscar un punto de encuentro. Eso sí, Marvel tiene muchos "juguetes" nuevos con los que jugar con la llegada a Disney de Deadpool, los 4 fantásticos y los X-Men...