"El único papel realmente bueno que rechacé": Jack Nicholson (89) todavía lamenta no haber protagonizado esta adaptación literaria

Jack Nicholson ha tenido una carrera legendaria, protagonizado películas tan inolvidables como 'Chinatown', 'Alguien voló sobre el nido del cuco', 'El resplandor' o 'Mejor imposible', dando vida también a personajes tan icónicos como Joker en 'Batman' o Frank Costello en 'Infiltrados'. Eso no ha impedido que le quedase una espinita clavada por una oportunidad que dejó pasar en su momento.

El gran arrepentimiento de Nicholson

En declaraciones recogidas por Far Out, el actor, que está retirado desde el estreno de '¿Cómo sabes si...?' en 2011, confiesa "el único papel verdaderamente excepcional que he rechazado, y por el que me mataría, es el de El gran Gatsby". Nicholson se refiere más concretamente a la adaptación del libro de F. Scott Fitzgerald dirigida por Jack Clayton y estrenada en 1974.

De hecho, el propio Nicholson destaca que "desde que tenía 18 años, la gente me decía que debería interpretar a Jay Gatsby. No me interesé por el papel por razones personales que prefiero no mencionar". Una verdadera lástima que no quisiese aclarar sus motivos.

Lo cierto es que el primer elegido para el papel de Gastby fue Warren Beatty, pero el actor lo rechazó, siendo entonces cuando le llegó la oportunidad a Nicholson. Este último tenía dudas sobre tener que actuar junto a Ali MacGraw, la esposa del productor Robert Evans por aquel entonces, y finalmente no se pudo cerrar un acuerdo.

El papel de Gastby fue finalmente a manos de Robert Redford -previamente también se tanteó muy seriamente a Marlon Brando-, mientras que Evans acabó divorciándose de MacGraw, por lo que el papel de Daisy estuvo interpretado por Mia Farrow. Algo me dice que Nicholson no habría tenido ningún problema en haber aceptado entonces la oferta, pero ya era tarde.

Robert Redford en 'El gran Gastby'

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, pues Nicholson acabó protagonizando ese mismo año 'Chinatown', la excelente película de Roman Polanski por la que llegó a ser nominado al Óscar, aunque la estatuilla fue finalmente para Art Carney por 'Harry y tonto'.

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