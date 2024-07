"Vamos a vivir peligrosamente": el método de actuación de Clint Eastwood que enamoró también a Jeff Daniels

En el mundo del cine hay distintos estilos de actuación. Está el método Stanislavski, profundo, metódico y un tanto molesto para los que te rodean. Está el ensayo continuo hasta tener modelado cada guiño, cada gesto y cada detalle. Y después está el método Clint Eastwood, acostumbrado a tener sus escenas en una o, a lo sumo, dos tomas. Un método que Jeff Daniels ha hecho propio.

Un listo muy listo

Jeff Daniels lleva unos años algo alejado del cine mainstream (desde 'Marte' y 'La serie divergente: Leal' hace casi veinte años) pero eso no significa que se haya apartado lejos de los focos y las cámaras, solo que se ha centrado en la televisión. Más concretamente, en series como 'American rust' y 'Todo un hombre'. Lo que no sabíamos era que su método de actuación en los rodajes lo aprendió de Clint Eastwood, como le ha contado a The Hollywood Reporter.

No me siento con el reparto en ningún proyecto para hablar de nuestro viaje colectivo. Me encanta que ocurra delante de la cámara por primera vez en la primera toma. Lo aprendí en las películas de Clint Eastwood. Tienes una toma, y mientras Clint está moviendo la cámara. Ahí es donde aprendes a hacerlo a la primera.

Concretamente, Eastwood y Daniels se conocieron y colaboraron juntos en 'Deuda de sangre', allá por 2002, y el actor lo ha tomado como propio: "No quiero saber lo que ha planeado Bill Camp. No quiero saber lo que va a hacer Tom Pelphrey. Quiero verlo enfrente de la cámara para que pueda reaccionar. La mitad de tu actuación está en el otro actor cuando trabajas así. Es liberador en cierta manera, pero también tienes que hacer tu trabajo para saber lo que está pasando". Quizá por eso prefiera, últimamente, trabajar en televisión.

Tienen menos dinero y necesitan grabar más cada día. Si no lo haces a la primera o la segunda, lo editan después y siguen adelante. Tienes que hacerlo perfecto. Así que, si no vamos a ensayar, y tenemos que hacerlo bien de primeras, vamos a vivir peligrosamente y dejarnos llevar. Si los actores se saben sus líneas y tienen un plan de actuación, sucede la magia.

