La vez que un supuesto terremoto evitó que Jean-Claude Van Damme entrara en bancarrota. Y todo por una película que había fracasado en taquilla

Entre las películas más populares de Jean Claude Van Damme no está 'The Quest'. En su debut como director, el belga interpretaba a Chris DuBois, un ladrón estadounidense en 1925 que tras ser mandado a Asia y vendido a esclavistas, descubre que su única forma de obtener la libertad es competir en un torneo ancestral de combate en el Tibet.

Esta película de aventuras y artes marciales es exactamente lo que uno esperaría de una cinta del belga, pero andó lejos del éxito comercial de otras: recaudando unos 57 millones de dólares internacionalmente de un presupuesto estimado de 35. Peor aún, le ganó una demanda al actor/director de 900.000 dólares en daños y perjuicios que, aparentemente, fue evitada por una catástrofe climática.

La demanda venía de Frank Dux, un boxeador, coreógrafo de artes marciales y amigo personal de Van Damme. Ambos habían trabajado juntos en 'Bloodsport', película en la que el belga se había inspirado en la historia de Dux y de hecho lo había interpretado en una suerte de ficción semi-biográfica.

Lo curioso es que la demanda, en la que Dux alegaba que el actor no le había compensado lo suficiente, no venía de esta 'Bloodsport' sino de 'The Quest', película en la que coescribieron la historia juntos. Según alegó Dux en los juzgados, el acuerdo oral entre Van Damme y Dux era que este segundo se llevaría unos porcentajes de los beneficios de la película.

Un acuerdo oral es de por sí difícil de demostrar, pero cuando se le pidió pruebas a Dux, lo único que se le ocurrió era decir que las pruebas estaban en una grabadora… enterradas en alguna parte "bajo tres toneladas de cemento" después de un gran terremoto.

Ante la falta de evidencias, el jurado acabó decantándose por Van Damme, quien el última instancia no tuvo que pagar nada. Ni que decir tiene que fue la última colaboración entre él y Dux, y con el tiempo se demostró que Dux no era el individuo más fiable. A la historia del terremoto se unieron una serie de investigaciones sobre sus supuestos credenciales tanto de artes marciales como del FBI, que pusieron en duda años de divulgación por su parte, y lo supuestamente "biográfico" que pudiera existir en 'Bloodsport'.

