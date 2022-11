Yahya Abdul-Mateen II cambia DC por Marvel: será 'Wonder Man' en la nueva serie de Disney+

El pasado mes de junio, la gente de Marvel Studios anunció que se encontraba cocinando una nueva serie para engrosar aún más si cabe su abultado catálogo de Disney+. Estará centrada en el Hombre Maravilla —más conocido como Wonder Man—, dirigida por Destin Daniel Cretton —'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'— y escrita por Andrew Guest —guionista de 'Brooklyn Nine Nine'—.

Cambio de aires

Cuatro meses después, gracias a Deadline, hemos conocido quién será el encargado dar vida a Simon Williams, el protagonista de la historia; y el fichaje es uno de esos que pondrá de los nervios a los fanboys más radicales de La casa de las ideas y la Distinguida competencia, ya que el elegido no ha sido otro que Yahya Abdul-Mateen II.

De este modo, el actor ganador del Emmy por su fantástica labor en la 'Watchmen' de HBO dará el salto de DC a Marvel tras haber interpretado al villano Black Manta tanto en la 'Aquaman' original como en la futura secuela subtitulada 'El reino perdido' que se estrenará el próximo 2023. Un cambio de aires más que notable.

Wonder Man, creado por Stan Lee, Don Heck y Jack Kirby, debutó en 1964 en el número 9 de 'Avengers', llegando a convertirse en antagonista del supergrupo bajo las órdenes del Barón Zemo hasta que, más tarde, decidió no sólo cambiar de bando y unirse a los Vengadores, sino interesarse por el mundo de la interpretación, desarrollando una carrera como actor ayudado por Hércules.

Es probable que la serie de Disney+ se aproxime al arco actoral de Simon Williams, ya que se ha confirmado la presencia del Trevor Slattery de Ben Kingsley, a quien conocimos en 'Iron Man 3' como ese —tronchante— falso Mandarín que desató las iras del fandom con menos sentido del humor. Cuándo veremos a Kingsley y a Abdul-Mateen II compartiendo pequeña pantalla en 'Wonder Man' continúa siendo un misterio.