Es una de las grandes joyas del cine fantástico del siglo XXI: llega a Amazon Prime un espectacular kaiju-eiga que demuestra que en Corea del Sur hacen todo bien

En lo que respecta al cine —y las series, ya que estamos— los surcoreanos lo hacen todo bien. ¿Que quieres un thriller que te mantenga clavado en la butaca y con los músculos tensos como una cuerda de guitarra? Ahí lo tienes. ¿Que te apetece una buena dosis de acción de primera en la que la narrativa está al nivel del espectáculo? No hay problema. ¿Que quieres llorar a lágrima viva con un drama que no recurre al efectismo? No se hable más.

Genio surcoreano

Para sorpresa de nadie, esta máxima también se aplica al subgénero nipón conocido como kaijū-eiga en el que criaturas gigantescas arrasan ciudades y hacen la vida imposible a sus habitantes, y que encontró en 2006 uno de sus mejores representantes de la mano del oscarizado Bong Joon-ho. El título de esta joya no es otro que 'The Host', y es una muestra del genio y el sello autoral de su máximo responsable.

En un par de horas, Bong vuelve a hacer gala de su dominio a la hora de construir personajes y a subvertir las expectativas del espectador basadas en el género a explorar, impregnando de un humor y una atmósfera enrarecidos la odisea de una familia que trata de recuperar a su hija en medio del caos. El resultado, como no podía ser menos, es sencillamente impecable.

Además de la exhibición técnica, narrativa de puesta en escena, si hay algo que redondea el largometraje es su reparto cargado de estrellas, comenzando por el colaborador habitual de Bong, Song Kang-ho. Junto a él, Park Hae-il, Byun Hee-Bong y la siempre fantástica Bae Doona terminan de perfilar un elenco que da un empaque único a la producción.

Si quieres comprobar si todos estos elogios no son más que exabruptos sin sentido —ya te digo que no— y aún no lo has hecho, puedes ver 'The Host' en Amazon Prime Video a partir de este jueves 29 de diciembre.