Hoy en Prime Video, una de las mejores películas de 2024. La exploración más sensual del tenis de la mano de Zendaya y el director de 'Call Me By Your Name'

El cine de deportes (o ambientado en el mundo deportivo) tiene siempre el reto por delante de mostrar la "épica del deporte" en cuestión y los valores. Claro, normalmente uno de los grandes tropos del género es el tema de la superación y/o que el perdedor por el que nadie da un duro de repente sale victorioso, entre otros. Tropos que intenta evitar Luca Guadagnino ('Call Me By Your Name') para ofrecernos una exploración estupenda de amistad, amor y rivalidad en el tenis.

Estoy hablando de 'Rivales' (Challengers), una de las mejores películas de 2024 y que se puede ver desde hoy en Prime Video. Sin desvelar demasiados detalles, la película nos lleva a través de los años en dos líneas temporales. En el pasado, vemos cómo dos grandes amigos adolescentes conocen en un torneo a una de las grandes promesas del tenis y empiezan a tener una relación íntima.

Años después vemos el tenso reencuentro entre ellos cuando deciden participar en un "Challenger", puerta de entrada a los torneos del Grand Slam. El qué pasó entre ellos lo iremos descubriendo en sucesivos flashbacks. Contando con Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist como el trío protagonista, tenemos por delante algo más de dos horas de diversión en una cinta decididamente sexy y divertida ambientada entre pistas y hoteles.

Juego, set y partido

No, no es que de repente tengamos un festival erótico, pero sí que el guion de Justin Kuritzkes (y, por supuesto, la dirección de Guadagnino) está decidido a explorar la química entre estos tres jóvenes deportistas. Ya sea entre los tres o en cualquiera de las combinaciones posibles de Tashi/Patrick/Art. Es, en ese sentido, más sensual en el sentido más amplio de la palabra que sexual, que es un vocablo algo más restrictivo.

Pero no es que a Luca Guadagnino no le interese el tenis y que no tengamos una buena ración del deporte. En el clímax de la película nos lleva al partido entre los "Rivales" y aquí la cámara nos mete de lleno en la pista con planos desde prácticamente todos los ángulos que se les podría ocurrir a su director de fotografía, Sayombhu Mukdeeprom. Esto incluye tener hasta la pelota como punto de vista.

Esto y una banda sonora de los magníficos Trent Reznor y Atticus Ross hace que estemos entregadísimos no solo al partido sino a toda la historia de amistad, amor, deseo y rivalidad que propone la película.

