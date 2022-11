Es una de las mejores y más emotivas comedias de los últimos años: tienes sólo unos días para ver en Amazon Prime Video la película más importante de Pete Davidson

El duelo no es una experiencia sencilla ni una que todos vivimos de la misma manera. La pérdida de alguien fundamental puede sacudir todos los cimientos de una persona, especialmente si es a muy pronta edad, y puede llevar mucho tiempo reconstruirlos. Algunos pueden tener toda su juventud trastocada por no saber el lugar que tiene que ocupar ni cómo superar la pérdida.

Sin futuro, pero con tatuajes

Sobre eso va una de las comedias más brillantes y emotivas de los últimos años, donde Pete Davidson vuelca algunas de sus experiencias personales y deja que Judd Apatow las cuente en esa clave tan personal y, al mismo tiempo, muy deudora de la comedia dramática ochentera de James L. Brooks. Esos toques hacen muy especial a 'El rey del barrio'.

La película se encuentra para ver en Amazon Prime Video. Pero ojo, porque estará disponible hasta el 18 de noviembre, este viernes. Os avisamos con tiempo para que no se os escape esta joya sobre la juventud perdida, la salud mental, la aceptación y sobre la viabilidad de montar un negocio que combine un restaurante y un local de tatuajes.

Porque lo que he contado hasta ahora y una lectura de la premisa invita a pensar en un dramón donde Davidson muestra su dolor por la pérdida de su padre bombero durante el 11-S (detalle que comparte su personaje de la película) y la aceptación de su familia y de sí mismo. En realidad, encontramos mucha comedia chorra e hilarante que caracteriza a Apatow, tirando de su habitual estilo marcado por la improvisación que luego pule con mucho mimo.

'El rey del barrio' es también una película de niños que se niegan a crecer, que son la figura recurrente en el cine de Apatow, por eso la autoría está bastante repartida a pesar de estar inspirada en la vida real de Davidson. El director ayuda a repartir el foco con algunas de las personas que rodean al protagonista, llenándoles de vida a través de momentos especiales a lo largo de la película y empleando actores fabulosos que están muy bien dirigidos.

Apatow entiende mejor que nunca la madurez en su cine (no todo tiene que ir de tu crisis de los 40) con una película que mete hermosas notas de melancolía en medio de su clásica jarana juvenil y chorra. Reírse y emocionarse con el drama no tienen que estar reñidos, y 'El rey del barrio' es una prueba exquisita de ello. Por eso mismo deberías aprovechar para ver esta joyita si todavía no lo has hecho.