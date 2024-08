Mel Gibson triunfa en Prime Video México con esta cinta sobre hackers que se perfila como una de las más vistas de la plataforma

El saber que vamos a ver una película de Mel Gibson es hacernos a la idea de que, de alguna forma y en cualquier punto del espacio y del tiempo estará más que listo para salvar el día, y es que da igual si es como un habitante escocés o si es un ciudadano americano: sus peores enemigos son los ingleses; pero al menos no en esta cinta, en la que se enfrenta a una amenaza con la que lucha para ofrecernos una película llena de suspenso y acción a partes iguales que se ha convertido en la tercera cinta más vista de México en Prime Video.

'Hot Seat: En la mira' nos sumerge en un thriller de alta tensión que nos presenta la historia de Orlando Friar (Kevin Dillon) es un ex hacker y experto en informática que descubre una bomba atada a la silla de su escritorio que amenaza con estallar en cualquier momento si no hace caso de las indicaciones de un hacker no identificado, que le ordena robar fondos digitales en línea a cambio de no secuestrar a su hija, justamente, en el día de su cumpleaños.

El juego del gato y el ratón con un toque tecnológico

La cosa comienza a complicarse cuando la policía comienza su investigación, ya que el hacker acusa falsamente a Friar de ser el terrorista que busca robar el dinero, es entonces cuando la tensión aumenta al ver a Friar intentar limpiar su nombre e identificar al verdadero perpetrador antes de volar en pedazos, sin embargo, la trama da uno de tantos giros manteniéndonos pegados a la pantalla cuando vemos un vuelco a la historia con Ava (Kate Katzman), una mujer ajena a la situación que se ha convertido accidentalmente en rehén.

Es aquí cuando los miembros del escuadrón antibombas Jackson (Eddie Steeples) y Reed (Mel Gibson) entran en acción, enfrentándose a una amenaza invisible pero que, de alguna manera, tiene una extraña relación con un atentado anterior, es entonces cuando las piezas comienzan a tomar su lugar gracias al guion de Collin Watts y Leon Langford en el que los retorcidos hilos de la trama están tomando su cause.

La actuación del protagonista es convincente, transmitiendo la angustia y desesperación del personaje. Sin embargo, los personajes secundarios carecen de profundidad, convirtiéndose en meros peones en el juego de Orlando y el hacker tras la otra pantalla.

Acerca de los recursos visuales, la película es efectiva, gracias al uso de la tecnología como un elemento central en la trama contribuyendo a crear una atmósfera tensa y claustrofóbica.

En conclusión, 'Hot Seat: En la mira' es un thriller entretenido y fácil de digerir, ideal para una noche de cine sin grandes pretensiones con una cinta "intrigante, que se ve muy bien y tiene una trama muy interesante y atrapante, al tiempo que le da a cada personaje un momento para brillar" como escribe Bobby le Pire.

'Hot Seat: En la mira' está disponible en Prime Video México

