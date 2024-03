El truco que usó Mel Gibson en 'La Pasión de Cristo' para que sólo costase 30 millones. Así ahorró tiempo y dinero la película con Jim Caviezel

Es cierto que se estrenó hace 20 años, pero eso no evita que una de las películas más comentadas de estos días sea 'La Pasión de Cristo'. La cinta bíblica dirigida por Mel Gibson fue un enorme éxito de taquilla en su momento, pero eso es algo que no se podía saber de antemano, por lo que hubo que ajustar al máximo su presupuesto.

De hecho, 'La pasión de Cristo' fue financiada de forma íntegra por el propio Gibson y su productora Icon Productions. Eso le dio libertad absoluta para hacer realidad su visión de la historia, pero también suponía una losa económica que obligaba a ajustar el coste todo lo posible.

Bendito sea Martin Scorsese

La película tuvo finalmente un presupuesto de 30 millones de dólares. Nada mal para una película financiada de forma independiente, pero lo cierto es que a Gibson no le quedó otra que usar un truco para evitar tanto que su coste se disparase como para ahorrar tiempo.

Ahí es donde entra en escena que 'La Pasión de Cristo' se rodó mayoritariamente en los estudios Cinecittà de Roma, donde Martin Scorsese había hecho poco antes la monumental 'Gangs of New York'. Dicho largometraje costó la friolera de 100 millones de dólares, y una parte importancia de ese presupuesto se fue para conseguir una reconstrucción histórica lo más certera posible.

Cuando Gibson llegó a los estudios Cinecittà se encontró con que quedaban muchos elementos de la película de Scorsese y reutilizó todos los que pudo para ahorrar tiempo y dinero. Obviamente, a Gibson y su equipo no le quedó otra que adaptarlos en la medida de la posible, pues 'Gangs of New York' transcurre más de 1800 años después que 'La Pasión de Cristo'.

Un ejemplo de escenario reutilizado es el pretorio romano que puede verse en 'La Pasión de Cristo', pero no es lo único de la película protagonizada por Jim Caviezel que se recicló del autor de 'Los asesinos de la luna'.

Eso sí, Gibson podría haberse permitido gastarse mucho más en la película -a esos 30 millones hay que sumar otros 15 en la campaña de marketing-, ya que acabó recaudando más de 612 millones de dólares. De hecho, lo raro es que todavía estemos esperando para ver 'La Pasión de Cristo 2'...

Imagen | Newmarket Films

