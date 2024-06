No es 'Her' o 'Black Mirror': el último éxito en Prime Video México es una comedia futurista que mezcla Tinder, química y algoritmos

El amor y la tecnología no es algo que cuando se combinan, nos den un resultado verdaderamente favorable, y en el cine tenemos historias como 'HER', en la que nos da las pistas de cómo, si apostamos por Inteligencia Artificial, algoritmos y bases de datos las situaciones pueden no llegar a ser favorables.

Eso es justo lo que esta cinta de Amazon Prime Video que se ha convertido en la más vista en México ha querido poner sobre la mesa: el uso de tecnología y conocimientos científicos para, a través de un tinte de comedia, ofrecernos una visión futurista de cómo es que se percibe el amor y las relaciones.

En la cinta conocemos a Fran (interpretada por la conocida actriz Regina Blandón) que despierta un día con la noticia de que, después de un periodo de descanso tras haber terminado una relación con alguien, regresa de nuevo al mundo de las citas y de los matches para conocer a quien será su compañero de amor por los próximos cuatro años.

Es así como, al puro estilo de Tinder cara a cara a través de una pantalla, conoce a Roque, (Leonardo Ortizgris), un chico que forma parte de una lista de recomendaciones que, de acuerdo al algoritmo diseñado por una empresa que se encarga de encontrar a la persona con la que compartirá la fase del enamoramiento (periodo que, según la ciencia, dura el flechazo que tienes con alguien), es uno de sus matches perfectos.

Es así como, juntos, comenzarán a vivir una vida bajo el mismo techo descubriendo el qué es lo que los convierte en una pareja perfecta, al menos el uno para el otro, ya que, en el transcurso de su relación, comienzan a dudar de si en verdad es amor lo que una persona puede sentir por otra cuando una máquina les dice que su alma gemela está entre una lista creada por filtros o algoritmos.

Una cinta de computadoras, química y emociones

Actoralmente, la cinta es sólida con las interpretaciones de Regina y Leonardo, a los que se suman actores secundarios que aparecen a lo largo de la misma para llevar el peso de la balanza de lado de la comedia al drama, como la pareja casada y con un hijo que es una muestra de que el amor no es una obra de programas informáticos.

Si hablamos de tecnología, el punto interesante de la historia es cómo el diseño de producción imaginó un aspecto futurista con aires retro a la empresa que se encarga de hacer los matches: por un lado, una pantalla y dos botones en una habitación oscura como el método de búsqueda de pareja, y por el otro, un departamento con luces neón en donde transcurre el 'experimento' de las relaciones.

En una ubicación espacio-temporal que no está definida del todo (porque vemos a los protagonistas vestir prendas con influencia de los años setenta y, a la vez, ambientación moderna de la época actual), esta película pone en la mesa el debate sobre si, en verdad la tecnología ayuda a encontrar el alma gemela de las personas, una discusión que retrata a la perfección el debate entre si Fran en verdad siente amor o solamente cumple el contrato de una empresa que le dice, con evidencias científicas, que el amor tiene fecha de caducidad.

'Firma aquí' está disponible en Amazon Prime Video México.

En Espinof | Las 27 mejores series de la historia de Netflix