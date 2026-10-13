En 4 días regresa una de las mejores series de la animación de la historia. Una aventura con toques futuristas que rompe por completo con todo lo que conocemos

Han pasado doce añazos desde que nos despedimos de 'La leyenda de Korra', y para muchos la franquicia de 'Avatar' había llegado a su final. Nada más lejos de la realidad, porque desde hace unos seis años la saga ha vuelto a tomar mucha fuerza entre la nostalgia y el live action de Netflix, culminando en la fundación de Avatar Studios y el anuncio de nuevas series y películas.

Tomando el relevo

Este verano se estrenó 'Avatar Aang: El último maestro del aire', una película que se centraba en Aang y compañía como jóvenes adultos antes de la era de Korra y que abría la puerta a una nueva era de la franquicia. La siguiente parada es todavía más ambiciosa: 'Avatar: Seven Havens', una nueva serie que introduce a Pavi como la nueva Avatar.

'Avatar: Seven Havens' supone una ruptura completa con el mundo de 'Avatar' tal y como lo conocíamos hasta ahora. Se ambienta en un futuro lejano, más de 200 años tras el final de 'La leyenda de Korra', con un escenario futurístico y onírico en el que realidad y fantasía se mezclan naturalmente. Aunque el mayor desafío es para su protagonista, ya que ahora el Avatar está considerado como el gran enemigo de la humanidad.

En Estados Unidos la serie animada se estrenó el pasado 9 de octubre pero por suerte en España no tendremos que esperar demasiado. 'Avatar: Seven Havens' nos llega con el título de 'Avatar: Los siete refugios' y podremos verla en SkyShowtime a partir del próximo 17 de octubre.

La primera temporada de la serie constará de un total de 13 episodios, que se van a ir emitiendo en pequeñas tandas. En concreto en la primera semana se estrenan los tres primeros, luego tendríamos otros tres previstos para el 21 de octubre y así hasta completar la temporada.

Todo a punta a que de entrada 'Avatar: Seven Havens' será una serie contenida de 26 capítulos, divididos en dos libros. Aunque aún nos queda para llegar hasta allí, primero vamos a centrarnos en conocer a Pavi y sus nuevos aliados en su viaje com Avatar, que arranca en apenas unos días.

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