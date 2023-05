Aquella vez que Johnny Bravo comentó el anime de 'Dragon Ball Z': el episodio perdido de Cartoon Network aparece después de 23 años y ya se puede ver gratis

No está muy claro que está pasando últimamente con los archivistas de internet, pero nos están pegando bastantes alegrías recuperando piezas que creíamos perdidas para siempre y que incluso habían pasado a considerarse leyendas.

Si hace nada se encontró el piloto de la 'Sailor Moon' americana y los episodios de 'Pokémon' con terremotos que nunca se emitieron, ahora los fans de 'Johnny Bravo' han recuperado un capítulo en el que la superestrella de Cartoon Network comentaba 'Dragon Ball Z' a toda pastilla.

Cuando Goku se cargó "al Freezer ese"

'JBVO: Your All Request Cartoon Show' era un pequeño spin-off de la serie principal, que aunque no duró mucho sí que dejó bastantes momentos buenísimos. Se emitía en los domingos y lo presentaba el propio Johnny rompiendo la cuarta pared para "poner en la tele" las series favoritas de los espectadores. Algunas veces incluso presentaba con otros personajes de Cartoon Network como Pollo de 'Vaca y Pollo', y cualquiera podía hacer peticiones a través de la web del canal.

Pues allá por el 5 de mayo del año 2000, una niña llamada Jennifer (de Sterling, Colorado) le pidió a Johnny que pusiera su episodio favorito de 'Dragon Ball Z'. El problema vino porque el capítulo en sí duraba 24 minutos y el show de Johnny se quedaba en 14, y además ya se había comido la mitad con un capítulo de 'Scooby Doo'... así que la decisión salomónica fue ponerlo al doble de velocidad mientras Johnny comentaba.

"Aquí tienes. Se pierde un poco cuando lo pasas rápido, ¿verdad, Jennifer? Bueno, lo siento señorita. Me encanta esa serie y tú también me encantas, así que quería ponerlo igualmente porque este es 'Your All Requests Cartoon Show'. Te quiero, guapa".

Por desgracia, con los años este spin-off de 'Johnny Bravo' se había terminado perdiendo porque no se volvía a emitir en televisión. Específicamente, porque Jeff Bennet, el actor de voz de Johnny Bravo, hacía referencias a sucesos recientes y a la fecha en la que se emitía, así que el formato no cuadraba muy bien con las reposiciones.

Luego tampoco hubo muchas ediciones físicas (menos las de la gente que grababa el programa en vídeo desde su casita), así que con el tiempo los episodios de 'JBVO' se han ido perdiendo y hoy por hoy todavía se considera que no se conserva la mitad de la serie.

Poco a poco la situación ha ido cambiando poco a poco. LSuperSonicQ, un YouTuber especializado en encontrar y analizar episodios perdidos de dibujos animados, ha localizado y compartido el capítulo en el que Johnny comentaba 'Dragon Ball Z' y ya lo ha colgado en internet para que todo el mundo pueda disfrutarlo de manera gratuita (y preservarlo para el futuro).

De hecho, puede que no sea el último capítulo de la serie que salga a la luz, porque LSuperSonicQ ha confirmado que uno de sus seguidores está en posesión de todos los episodios de 'JBVO' porque su madre trabajaba en Cartoon Network. Así que ya han empezado un pequeño grupo para sacar a la luz la serie al completo y no perdernos ninguna de las perlas de Johnny Bravo.

