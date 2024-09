Disney escondió estos dos divertidos detalles en la secuela de 'Rompe Ralph', que todavía mucha gente sigue sin saber que existen

Si ya 'Rompe Ralph' tenía no pocos guiños al mundo de los videojuegos, 'Ralph Rompe Internet' directamente era un festival de referencias, una tras otras. Sin embargo, hay dos en concreto que todavía hoy siguen pasando desapercibidas, ya que están escondidas en los créditos de la divertida película de animación.

Suscríbete a Disney+ con anuncios durante 3 meses por solo 1,99 euros al mes (oferta limitada) PVP en Disney+ — 1,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Conejitos y Rick Astley

Más allá de la celebrada escena de las princesas y de las inagotables referencias a la cultura de internet, 'Ralph Rompe Internet' también se reserva dos gags tronchantes para la gente que se quede hasta el final de la película: el primero de ellos, justo en cuanto termina la animación de los créditos principales, y el segundo para el final de los créditos largos.

Vaiana de niña, jugando al juego del conejito que salía en el tráiler

El primer guiño nos muestra a una niña yendo en coche con su madre (niña que, por cierto, no es otra que Vaiana de pequeña). En la escena, la chiquilla se queja de que en la película que han ido a ver no han salido algunas de las escenas que aparecían en el tráiler (ejem, ¿como en Marvel?) y se pone a jugar con la tablet.

En la tablet, tiene el juego del conejito y el gatito a los que hay que darles la tortita y el batido respectivamente, y todo va bien hasta que Ralph y Vanellope se cuelan y empiezan a atiborrar al pobre conejo hasta que revienta (como es de esperar, eso no se ve, solo la cara de horror de la niña).

Este gag no solo parodia los juegos tipo Candy Crush, sino que se trata de una metarreferencia, ya que esta escena es precisamente la que salía en uno de los primeros tráilers promocionales de 'Ralph Rompe Internet' y no ha aparecido en toda la película hasta ese momento.

Ralph parodiando 'Never gonna give you up' es todo lo que le podemos pedir a la vida

Pero eso no es todo: el segundo detalle sorpresa llega cuando concluyen definitivamente los créditos. Se presenta un anuncio pop-up que promete un adelanto de 'Frozen 2' si clicas en la imagen, pero en su lugar es Ralph quien aparece, parodiando el videoclip de 'Never gonna give you up' de Rick Astley. Una película sobre internet no podía acabar sin un chiste a uno de los mayores memes de la historia.

En Espinof | El desconcertante cameo sorpresa de Raphael en una película de Disney, que todavía hoy seguimos sin explicarnos

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2024 (por ahora)