Aquella vez en la que Raphael se coló en una película de Disney con un desconcertante cameo sorpresa

Nos quejamos de los doblajes de famosos, pero hemos visto aberraciones mucho peores en el mundo de la animación. Para la versión en español de 'Descubriendo a los Robinsons', Disney dio luz verde a adaptar un chiste que hacía referencia a Tom Selleck... y en su lugar plantó la cara del cantante Raphael.

¡Escándalo!

Debido a que las películas de Disney van dirigidas principalmente a un público infantil, es habitual que las versiones en español incluyan modificaciones directas de las imágenes de sus películas (como cuando cambiaron el partido de hockey por uno de fútbol en 'Del revés'), además de rotular títulos para que aparezca directamente la traducción.

Sin embargo, nunca han ido tan lejos como cuando decidieron meter a Raphael entre los fotogramas de 'Descubriendo a los Robinsons'. La cosa ya empezó mal con el anuncio de que el cantante, su mujer, Natalia Figueroa, y su hijo, Manuel Martos, participarían en el doblaje de la película.

El cantante y Figueroa pusieron voz a la pareja que quiere adoptar al pequeño Lewis al principio de la película, mientras que Martos doblaba a un miembro del consejo de Inventco, empresa a la que el villano intentaba vender un invento robado al protagonista.

Si bien sus intervenciones en el doblaje fueron afortunadamente breves (y el resultado nefasto, para sorpresa de nadie), la contribución de Raphael a la película no acaba ahí: también interpretó el tema principal de la cinta ('Recuerdos') y su cara apareció en grande en una de las escenas.

Si recordáis, en la historia Lewis es un niño huérfano que viaja al futuro, donde conoce a la extravagante familia Robinson. Cuando está intentando aclararse sobre quién es quién en la familia le pregunta a Wilbur, el hijo menor, a quién se parece su padre, ya que desconoce su cara.

"¿A quién se parece Cornelius?". "A Raphael"

En el original, la respuesta era Tom Selleck (archiconocido actor de 'Magnum P.I') y era su rostro el que sustituía a la silueta anónima del cuadro en el que Lewis va visualizando el árbol genealógico Robinson. No obstante, en España Wilbur decía el nombre de Raphael, y era este quien aparecía en pantalla. Quiero creer que a día de hoy no montarían todo este paripé para meter con calzador a un famoso en el doblaje pero, visto que es una práctica todavía en auge, no pondría yo la mano el fuego.

En Espinof | 'Buscando a Nemo' se guarda para el final este detalle sorpresa, que esconde a uno de los personajes más divertidos de Pixar

En Espinof | Las mejores películas de Disney de todos los tiempos