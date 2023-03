'El gigante de hierro': la trágica historia real que inspiró la preciosa película animada con la que debutó el director de 'Los increíbles'

Si solo conocéis 'El gigante de hierro' por su cameo en 'Ready Player One', va siendo hora de darle una oportunidad a esta joya de la animación dirigida por Brad Bird. No obstante, esta preciosa película surgió a partir de una terrible pérdida familiar.

El sueño del gigante

'El gigante de hierro' nos contaba la improbable y conmovedora amistad entre un niño y un robot gigante en plena Guerra Fría. Estrenada en 1999 y dirigida por Brad Bird, también firmó el guion junto a Tim McCanlies, que adaptaba un cuento de Ted Hughes.

Sobre la realización de esta película iba 'The Giant's Dream: The making of The Iron Giant'. El documental de 2016 reveló la tragedia familiar que inspiró a Bird para hacer la película: la terrible muerte de su hermana debido a la violencia armada:

Mi hermana Susan, a la que quería mucho y estaba muy unido, murió por culpa de la violencia armada. Su marido la asesinó. Me quedé devastado. Cuando disparas a alguien, no solo matas a esa persona. Estás matando a una parte de toda la gente que quiere a esa persona.

Fue un duro golpe para Bird, que intentó centrarse en su trabajo como asesor en 'Los Simpson'. Cuando la animación experimentó un auge en la década de los 90, el director dio con una idea que le devolvió la ilusión y quiso llevar a cabo.

Una idea de fuerte carácter antibelicista y que reflejó todo su rechazo hacia las armas, que le habían arrebatado a su hermana. Así lo exlicó en el pitch que expuso ante Warner para vender la película: "¿Qué pasaría si un arma tuviera alma y no quisiera ser un arma?".

Si bien 'El gigante de hierro' fue un fracaso en taquilla, se convirtió en una película de culto y se ganó un hueco en el corazón de muchos cinéfilos. Fue el debut cinematográfico de Bird como director, tras el cual le llegarían éxitos como 'Los increíbles', 'Ratatouille' o 'Misión Imposible: Protocolo fantasma'.