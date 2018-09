¡Por el honor de Grayskull! 'She-Ra and the Princesses of Power' lanza su primer tráiler

Email Juan Luis Caviaro @jlcaviaro Aquí tenemos el primer tráiler de la nueva serie basada en las aventuras de She-Ra, la hermana gemela de He-Man. DreamWorks Animation Television ha lanzado hoy un breve teaser donde presenta a la superheroína y adelanta su llegada a Netflix; recordemos que el estreno está fijado para el próximo 16 de noviembre. 'She-Ra and the Princesses of Power' es el título de esta nueva adaptación, liderada por la escritora, productora y artista Noelle Stevenson. La serie reinterpreta la mitología del personaje (creado por Larry DiTillio y J. Michael Straczynski) y de momento el diseño está generando polémica entre los fans; los ofendidos piensan que han infantilizado y asexuado a la princesa. Habrá que esperar a un tráiler más extenso para comprobar qué clase de propuesta tienen entre manos porque de momento hay poco que ver... La historia se centra en la huérfana Adora, del planeta Etheria, que encuentra una espada mágica y se transforma en She-Ra, la Princesa del Poder. Con la ayuda de un grupo de princesas mágicas, la protagonista lucha para acabar con la malvada Horda al grito de: ¡Por el honor de Grayskull! "La serie de 'She-Ra' fue adelantada a su tiempo. Estoy muy emocionada por traer esas historias de mujeres empoderadas, amor y amistad de vuelta ahora, cuando parece que las necesitamos más que nunca", declaró Stevenson. Aimee Carrero encabeza el reparto como la voz de Adora y She-Ra. Junto a ella participan en el doblaje original Karen Fukuhara (Glimmer), AJ Michalka (Catra), Marcus Scribner (Bow), Reshma Shetty (Angella), Lorraine Toussaint (Shadow Weaver), Keston John (Hordak), Lauren Ash (Sorpia), Genesis Rodriguez (Perfuma) o Sandra Oh (Castaspella). Compartir Facebook

