She-Ra vuelve: la hermana de He-Man regresa de la mano de Netflix en un reboot de la serie de los 80

Mientras Sony Pictures y Mattel siguen adelante con el reboot de 'Masters del universo', en Netflix están terminando de perfilar el regreso a la pequeña pantalla de She-Ra en una serie de animación que recuperará las aventuras de la hermana gemela de He-Man; personaje que debutó en el largometraje animado 'The Secret of the Sword' y que tuvo su propio spin-off televisivo en 1985 subtitulado como 'Princess of Power'.

La nueva aproximación a la "mujer más poderosa del universo", DreamWorks Animation y capitaneada por la escritora, productora y animadora Noelle Stevenson debería estrenarse en la plataforma de streaming a finales de este 2018; dejándonos un primer aperitivo en forma de póster y revelando en una imagen al reparto que dará vida a los protagonistas de la nueva aventura de She-Ra, entre los que se encuentran Sandra Oh —'Anatomía de Grey'—, Lorraine Toussaint —'Orange is the New Black'— o Marcus Scribner —'Black-ish'—.

Stevenson ha hablado del siguiente modo sobre la producción, cuyo fuerte calado feminista resulta especialmente apropiado para los tiempos que corren.

"Siempre busqué personajes femeninos en la ciencia ficción y en la fantasía que fuesen algo más que la novia. Adoro a los personajes femeninos de 'She-Ra'. No hay otro show como ese". "'She-Ra' fue una adelantada a su tiempo. Estoy muy emocionada de traer esas historias de mujeres empoderadas, amor y amistad de vuelta ahora, cuando parece que las necesitamos más que nunca".

Sin más novedades que contaros sobre 'She-Ra and the Princesses of Power' y a la espera de un primer tráiler que nos permita comprobar qué tal luce su animación en movimiento, os dejamos con la sinopsis oficial y con el teaser-poster del proyecto.