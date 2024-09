La próxima gran apuesta de DreamWorks es un inesperado spin-off de una de sus películas menos conocidas, y ya tiene fecha de estreno

DreamWorks ya está calentando motores para el año que viene con su próxima cinta animada: 'Policán', el inesperado spin-off de 'Capitán Calzoncillos', se estrena el 31 de enero de 2025 y ya tiene su primer tráiler, que nos presenta una premisa de lo más descacharrante.

Mitad perro, mitad humano, 100% poli

Tras 'Kung Fu Panda 4' y la cercana 'Robot salvaje', le llega el turno a 'Policán' ('Dog Man'): la adaptación de los cómics infantiles homónimos de Dav Pilkey es a su vez un spin-off de 'Capitán Calzoncillos', cuya primera y única película se estrenó en 2017 y tuvo un rendimiento más que correcto en taquilla.

DreamWorks ha adelantado el primer tráiler de esta película, que nos presenta un punto de partida muy loco: en una noche tormentosa, un rayo cae sobre un joven policía y su perro patrulla. Para salvarles la vida, en el hospital no tienen mejor idea que coser la cabeza del cánido a la de su compañero humano, dando vida así a Policán.

Peter Hastings (guionista de series tan icónicas como 'Animaniacs' o 'Pinky y Cerebro') se encarga de la dirección de la cinta, que contará con un reparto encabezado por Pete Davidson, Isla Fisher, Ricky Gervais, Poppy Liu, Stephen Root y Billy Boyd.

Solo por esa premisa tan ida de olla, ya merece la pena nuestra atención (a mí me han convencido, y eso que no me entusiasmó la del Capitán Calzoncillos). Sin embargo, habrá que esperar al 31 de enero de 2025 para poder verla en cines españoles y comprobar si es tan gamberra como parece.

En Espinof | Minions, emociones y gatos naranjas. Por qué las secuelas y la animación han salvado la taquilla... y abierto el escenario más preocupante posible

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2024 (por ahora)