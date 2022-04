Primer tráiler de 'Suzume no Tojimari': la nueva película de Makoto Shinkai tras la deslumbrante 'El tiempo contigo' ya tiene fecha de estreno

Después de 'Your name' y 'El tiempo contigo', los fans de Makoto Shinkai llevaban ya un tiempo esperando el próximo trabajo del director japonés. Aunque el proyecto se ha hecho de rogar, por fin tenemos un primer vistazo a su nueva película, 'Suzume no Tojimari'.

Cotidianidad y un viaje lleno de aventuras

La película de anime se centra en Suzume, una chica de 17 años que vive en un pueblo muy tranquilo en la región de Kyushu. Un día, Suzume conoce a un joven que está buscando una puerta, y los dos terminan encontrando una puerta vieja en una casa abandonada. De repente, Suzume siente como algo la arrastra hacia la puerta y es absorbida en su interior.

A partir de este evento, las llamadas "Puertas del Desastre" comienzan a aparecer por todo Japón unidas a una serie de desastres e infortunios. Para evitar que sigan pasando más desgracias, Suzume se embarca en un viaje por todo el país con el objetivo de cerrar todas las puertas.

Shinkai y su equipo comenzaron a trabajar en 'Suzume no Tojimari' allá por enero de 2020 y a desarrollar el guión en abril de ese mismo año. El director ha confirmado que la pandemia no afectó demasiado a la producción de la película, pero sí que ha dicho que "el tono de estos tiempos está grabado de manera indeleble en el guión" y que habrá "temas post-apocalípticos".

Además del primer teaser tráiler, también se ha revelado un nuevo poster completo en el que podemos ver a Suzume y se confirma la fecha de estreno de la película para el 11 de noviembre de este mismo año. En principio esta fecha de estreno es solo para Japón, así que todavía toca cruzar los dedos para que la distribución internacional no se demore demasiado.

'Suzume no Tojimari' está producida desde CoMix Wave Films, quienes han animado también los anteriores trabajos del director. La película de anime también cuenta con Masayoshi Tanaka como diseñador de personajes, Kenichi Tsuchiya como director de animación y Takumi Tanji como director de arte.