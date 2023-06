'Temtem', el "Pokémon español", ya tiene una serie de animación en marcha con el guionista de 'Avatar: La leyenda de Aang'

Las adaptaciones de videojuegos están rompiendo la pequeña maldición que había hasta hace bien poco gracias a 'The Last of Us' y 'Super Mario Bros: La película', y si ya teníamos un buen puñado de series y películas en marcha también se une a la lista el juego español 'Temtem'.

Partiendo de una base conocida, pero llegando a otro nivel

En 2020 se lanzó 'Temtem', un videojuego de rol multijugador online inspirado en 'Pokémon' donde los jugadores pueden coleccionar diferentes criaturas, explorar diferentes rutas, enfrentarse a otros entrenadores y todo lo que ofrezca la fórmula pero con su propio toque y estética. El videojuego de Crema ya funcionó bien, pero ahora pega otro pequeño gran salto para convertirse en una serie animada.

La serie de 'Temtem' tendrá 26 episodios de media hora y seguirá a varios héroes y criaturas con trasfondos muy diferentes que unen fuerzas para librar sus batallas. Y para hacer un poquito de hincapié extra en este enfoque, el eslogan de la serie es "Lo que nos hace diferentes, nos hace más fuertes juntos".

Todavía no hay fecha de estreno para 'Temtem', pero sí se ha confirmado que la producción de la serie se va a encargar Somewhere Animation y Marla Studios y que tendrá a Josh Hamilton como showrunner. Hamilton ya es un peso pesado en el campo de la animación y ha trabajado como guionista en 'Avatar: La leyenda de Aang' y 'Avatar: La leyenda de Korra', 'Voltron: El defensor legendario' o 'Fast & Furious: Espías a todo gas'.

"Cuando Temtem salió, fue un éxito inmediato. En Crema fueron muy inteligentes al inspirarse en los mejores elementos de 'Pokémon' y añadir nuevos elementos, como permitir a los usuarios jugar con más de un avatar a la vez", ha dicho Jean-Julien Baronnet, el fundador de Marla Studios. "[La serie] equilibrará estos elementos tan grandes y divertidos de la aventura en un universo nuevo y más moderno".

Las influencias de 'Pokémon' no son un secreto, y desde Somewhere Animation y Marla Studios tienen muy claro en qué fijarse, porque 'Temtem' tendrá algunos elementos inspirados en el anime, pero también metiendo su propio estilo para no terminar con un calco tal cual.

"Hay algunos aspectos emocionales y humanísticos en nuestra serie que no existían en 'Pokémon", explicó Arthur Colignon, productor de Somewhere Animation."La serie también explorará nuestra relación con los animales y tiene en cuenta sus consciencias y emociones".

