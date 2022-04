Tráiler y fecha de estreno de 'Ghost In The Shell: SAC_2045 Guerra Sostenible': Netflix presenta una película resumen del anime con algunas mejoras de cara a la temporada 2

La segunda temporada de 'Ghost In The Shell: SAC_2045' está a la vuelta de la esquina para mostrarnos más del universo cyberpunk creado por Masamune Shirow. Como ya han pasado dos años desde que Netflix lanzó los primeros capítulos del anime, pronto podremos ver una película resumen para ponernos al día con todo lo que necesitamos saber de cara a la nueva temporada.

De vuelta a la sección 9

La película de anime ha sido bautizada como 'Ghost In The Shell: SAC_2045 Sustainable War' y servirá para contar de nuevo los eventos de la primera temporada de la serie.

Desde Netflix Geeked se han referido a la película de anime como un "renacimiento" para la primera temporada, así que también es posible que no solo se trate de una edición resumida de los capítulos si no que también haya habido algunos cambios y añadido nuevas escenas. En especial, el estilo de animación fue uno de los aspectos más criticados de la primera temporada de 'Ghost In The Shell: SAC_2045', por lo que no habría que descartar que se haya pulido un poco más para darle un mejor nivel de película.

'Ghost In The Shell: SAC_2045 Sustainable War' se estrena en la plataforma de streaming el próximo 9 de mayo, mientras que la segunda temporada lanzará todos sus capítulos el 23 de mayo. Para ir calentando de cara a los estrenos, Netflix también ha revelado un poster promocional de la nueva temporada.

GHOST IN THE SHELL: SAC_2045 SUSTAINABLE WAR

The Theatrical Cut

May 9 pic.twitter.com/vbELFjHBZT — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 20, 2022

La segunda temporada de 'Ghost In The Shell: SAC_2045' promete todavía más acción que la primera. Según la sinopsis oficial de la serie de anime: "Tras una crisis financiera mundial, el planeta queda sumido en una 'guerra sostenible' cibernética. Todo depende de la sección 9 para acabar con las nuevas amenazas".