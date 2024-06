La vez que una televisión mexicana usó un episodio de 'Los Simpson' para burlarse de la competencia por falsear una tragedia

Hay gente que afirma con rotundidad que hay un capítulo de 'Los Simpson' para todas las situaciones de la vida. En 2017 la cadena de televisión TV Azteca creyó encontrarlo, cuando utilizó uno de los episodios más míticos de la serie de animación para ridiculizar a la competencia. La emisión iba dirigida a Televisa, la que se había visto envuelta recientemente en una gran polémica al querer sacar beneficio de una tragedia real.

El episodio en particular era 'Radio Bart', el número 13 de la tercera temporada en el que a Bart le regalan un micrófono con radio por su cumpleaños. Aunque inicialmente no le gusta, no tarda en encariñarse con ella y usarla para todo tipo de gamberradas en casa. La situación escala cuando utiliza su regalo para tratar de engañar a toda la ciudad, tirando la radio al pozo y fingiendo que un niño, llamado Timmy O'Toole, se ha caído dentro.

Una puya bien tirada

Para entender el por qué de este capítulo hay que entender brevemente la muy real tragedia (y la que no lo es) que hay detrás. El 19 de septiembre de 2017 un terremoto de 7.1 asoló Ciudad de México, dejando detrás trágicas cifras de fallecidos. Entre los edificios más afectados se encontraba un colegio, el Enrique Rébsamen, que colapsó acabando con la vida de 19 niños y 7 adultos, en una negligencia de construcción que, tres años más tarde, tendría su sentencia en la justicia.

Los esfuerzos de rescate en el colegio fueron arduos para los que estaban atrapados, pero a lo largo del día se dieron por terminados. O se habrían dado si no fuese por una única niña que quedaba bajo los escombro, una tal Frida Sofía que extendió durante horas las labores de rescate, y que tuvo una intensa cobertura en vivo principalmente llevada a cabo por Televisa, llegando incluso a mostrar un momento en vivo en el que supuestamente tenían contacto con ella.

Pero como se reveló apenas un día después, la niña nunca existió, todo ese supuesto contacto visual, auditivo y térmico que habían tenido había sido un montaje. Miles de espectadores se sintieron dolidos y traicionados por una treta televisiva que muchos seguían criticando años más tarde. El 21 de septiembre de 2017, apenas unos días más tarde de que se revelara el engaño, la cadena de la competencia de Televisa, TV Azteca emitió el episodio de 'Bar Radio'.

Durante la tragedia ficticia del episodio Springfield se vuelca con el caso, se hacen camisetas de "Yo sobreviví a Timmy O'Toole atrapado en un pozo", e incluso Krusty monta un tema musical conmemorativo con la presencia de Sting. En algún momento, Lisa le dice a Bart: "El que un niño quedara atrapado en un pozo ha hecho aflorar la bondad de toda esta comunidad, pero cuando descubran que todo es un engaño no dudarán en descuartizarte con cuchillas oxidadas". De un modo similar, los espectadores también se echaron encima de la cadena, y el suceso reabrió el debate de la ética en el periodismo.

