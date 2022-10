'Bleach' desaparece de Crunchyroll por sorpresa y aún no sabemos donde se podrá ver su nueva serie de anime

Llevamos unas semanitas en las que parece que si te despistas demasiado, de la noche a la mañana desaparecen algunas de tus series favoritas de streaming. La semana pasada ya se cayeron algunos animes pero la desaparición de 'Bleach' de repente ha sido bastante sonada, y más teniendo en cuenta que 'Bleach: Thousand-Year Blood War' se estrena ya mismo.

El próximo 10 de octubre arranca 'Bleach: Thousand-Year Blood War' en la televisión japonesa para terminar de adaptar el manga de Tite Kubo, porque el anterior anime no llegó a cubrir toda la historia y se dejó muchas cosas en el tintero.

Con la fecha tan cerquita, muchos fans se han puesto a revisar la serie de anime original y se han encontrado que de repente ha desaparecido de Crunchyroll, donde estaba disponible hasta ahora.

Por ahora no se sabe cuál será el nuevo hogar en streaming de 'Bleach', pero también nos encontramos con el problema de que a una semana del estreno del nuevo anime todavía no se ha confirmado dónde se podrá ver a nivel internacional. 'Bleach: Thousand-Year Blood War' es uno de los animes más esperados de la temporada de otoño, pero todavía parece que está todo en el aire.

Ya se confirmó hace meses que el anime se podría ver en streaming y que Viz Media tenía los derechos para el simulcast en Estados Unidos, pero incluso cuando se les ha preguntado directamente en redes han respondido que aún no podían confirmar la plataforma.

we can not, We're sorry our child