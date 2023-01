'Dragon Ball': Goku es" inútil" como Super Saiyan 3, y en realidad es culpa suya

Vale, igual "inútil" de todo no. Pero con el tiempo, y especialmente tras la introducción de las nuevas transformaciones en 'Dragon Ball Super', la forma Super Saiyan 3 se ha quedado muy anticuada y muchos fans han terminado aceptándola como la transformación menos poderosa de Goku.

Gracias a su sangre Saiyan, Goku y otros personajes de 'Dragon Ball' son capaces de desbloquear diferentes formas y niveles de poder, como el Super Saiyan Blue, el Ultra Instinto de Goku o el Ultra Ego de Vegeta. Sin embargo, y a pesar de que visualmente es bastante impresionante, Goku no ha llegado nunca ha ganar una batalla transformado en Super Saiyan 3.

Mucho ruido y pocas nueces

La fase Super Saiyan 3 funciona un poco diferente a las anteriores, y no solo por el cambio de peinado automático. Aunque aumenta muchísimo el poder de quien la utiliza, también drena demasiada energía hasta el punto de incluso poder agotar su ki por completo. Por eso Goku solo la ha utilizado como su último as en la manga para intentar derrotar rápidamente a su oponente, aunque también es cierto que no la está utilizando correctamente.

En el capítulo 475 de 'Dragon Ball', Goku revela que la transformación a Super Saiyan 3 solo debería usarse en el Otro Mundo o en lugares donde el tiempo no fluye con normalidad. En un lugar como la Tierra, la energía se agota demasiado rápido y la explosión de poder temporal no merece la pena si luego significa quedarse exhausto.

Por eso Goku no consigue derrotar a Kid Buu aún utilizando esta forma. Y aunque Goten y Trunks consiguen alcanzar el aspecto de Super Saiyan 3 con su fusión como Gotenks, el gasto de energía era tan grande que tampoco pueden mantener la fusión demasiado tiempo.

Así que con el tiempo, los Guerreros Z han ido consiguiendo otras transformaciones y otras técnicas que han dejado desfasada a la Super Saiyan 3, y la franquicia no parece querer mirar atrás para recuperarla. Y aunque en este frente Akira Toriyama tampoco se haya pronunciado, no se le puede echar en cara que no haya querido mantenerla porque tampoco parece de las más fáciles de dibujar...

Sí que es cierto que en algunos momentos concretos con las condiciones adecuadas Goku ha podido mostrar el potencial de esta transformación.

En su duelo contra Beerus en el mundo de Kaio-sama, o en la película 'Dragon Ball Z: ¡El renacer de la fusión!' donde Goku se enfrenta a Janemba en el infierno, son dos buenos ejemplos de momentos en los que ha brillado un poquito mejor como Super Saiyan 3. Aunque finalmente se ha pasado página sin que este "as en la manga" haya servido para nada concreto.