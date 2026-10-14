Ni 'Dragon Ball Super' ni 'Los diarios de la boticaria'. La temporada 2 de 'Black Clover' ya se ha convertido en el mayor éxito de Crunchyroll

En este último tramo de 2026, una de las series más anticipadas que se nos venía encima era el regreso de 'Black Clover'. El anime de fantasía regresaba tras cinco años desaparecido (a excepción de la película original 'Black Clover: La espada del rey mago'), y desde luego Asta ha vuelvo con fuerzas renovadas para recuperar el trono como uno de los mejores animes del momento.

Batiendo récords desde el primer momento

Ya desde hace unos meses se venía avisando de que lo nuevo de 'Black Clover' iba a tenernos enganchados durante todo el otoño. Los primeros vistazos este verano ya encandilaron a los fans, pero el primer capítulo de esta segunda temporada de anime se estrenó la semana pasada con una de las mejores puntuaciones de todo 2026.

El capítulo 171 de 'Black Clover', titulado "Comienza la guerra", se ha convertido en el estreno de Crunchyroll con más likes de todo 2026. Durante su primera semana en la plataforma superó los 130.000 likes, y en el momento de escribir este artículo ya acumula más de 145.300.

En comparación, jugando entre los grandes estrenos del otoño, el primer capítulo de 'Dragon Ball Super: Beerus' se está teniendo que conformar con 85.200 likes, mientras. A Maomao le va aún peor, porque el primer capítulo de la tercera temporada de 'The Apothecary Diaries' se queda en apenas 66.300 likes.

Y si nos vamos a otros de los mayores animes del año, el éxito de 'Black Clover' resalta todavía más. El primer capítulo de la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' acumula unos 129.000 likes, mientras que el inicio de la segunda temporada de 'Frieren' cuenta con unos 96.900 mil likes, y eso que ambos se emitieron en enero y han tenido todo el año para seguir acumulando visionados y el apoyo de los fans.

Vamos, que los fans han respondido de miedo al regreso de Asta. Las expectativas tras cinco años de espera han jugado un papel muy importante en el éxito de su regreso, y por ahora 'Black Clover' está cumpliendo de maravilla para tener contentos a sus seguidores más fieles.

En Espinof | Las mejores series de anime de 2026... hasta ahora

En Espinof | Sin 'Dragon Ball' no habríamos tenido los bombazos de 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen'. Pero todo fue gracias a otro anime que hizo de puente







