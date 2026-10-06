'Black Clover' regresa por todo lo alto. La temporada 2 del anime de fantasía ya se encuentra entre lo mejorcito de todo 2026

Los últimos coletazos de 2026 se estaban guardando algunos de los animes más esperados de todo el año. Sin duda el gran bombazo del otoño es 'Black Clover', con el regreso del anime de fantasía tras cinco años de hiato.

'Black Clover' regresa además de manera muy especial, ya que este mismo año el manga de Yuki Tabata ha llegado a su final y ahora en Studio Pierrot se preparan para traer el arco final de la historia a la vida por todo lo alto. Y ya desde el primer capítulo de esta nueva etapa han venido apuntando maneras.

Un inicio explosivo

El pasado 3 de octubre se estrenó el episodio 171 de 'Black Clover', el primero de esta segunda temporada. Después de cinco años de espera se ha podido ver el regreso de Asta en Crunchyroll, y los fans le han recibido por todo lo alto.

En el momento de escribir este artículo, el episodio 171 ('The Battle Begins') cuenta con una puntuación de 9.4 en IMDb con 6,7 mil valoraciones. De estas, un 84% de usuarios han valorado el capítulo con un 10 redondo, con la gran mayoría de puntuaciones oscilando entre el 8 y el 10.

En MyAnimeList también ha recibido buenas puntuaciones, un 8.83 de parte de más de siete mil usuarios, mientras que en Crunchyroll ha acumulado 4,8 estrellas sobre 5 con más de 342 valoraciones por parte de la comunidad de la plataforma. Y es que teniendo en cuenta el inicio tan potente de temporada, es normal que el público haya respondido de buena gana.

Al fin y al cabo, este episodio 171 de 'Black Clover' por fin retoma la historia en un punto álgido, con Asta y sus aliados tomando fuerzas y la temporada metiéndonos de lleno en la guerra contra la Tríada Oscura. El anime además lleva un ritmo muy bueno, adaptando unos cuatro capítulos de manga por episodio, con lo que en nada nos vamos a plantar en el arco final de la historia.

Y, desde luego, Studio Pierrot ya está haciendo toda una declaración de intenciones de que quiere despedirse de 'Black Clover' por todo lo alto.

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