Esta nostálgica película sobre el poder de las historias es una carta de amor a los fans de 'La mágica Doremi' y la puedes ver en Amazon Prime Video

Uno de los valores que está cada vez más en alza es la nostalgia. La industria cinematográfica lo sabe y es algo que observamos cada día en los nuevos estrenos. No iba a ser menos en el terreno otaku, donde hemos visto recientemente reboots, remakes y secuelas de series clásicas, algunas incluso han llegado a la cartelera española. Tras 'Digimon: Last Evolution Kizuna', 'Buscando a la mágica Doremi' se suma a la lista de títulos nostálgicos que ya podemos ver en streaming.

¿Secuela? ¿Spin-off?

Las protagonistas de esta historia son Mire, Sora y Reika, tres veinteañeras en diferentes etapas de la edad adulta que coinciden por casualidad y descubren que tienen algo en común: las tres son fans de 'La mágica Doremi'. A partir de ahí, surgirá una amistad que comienza compartiendo el amor por el anime que marcó su infancia pero irá mucho más allá.

Este filme fue estrenado con el motivo del 20 aniversario de la serie original y, como véis, no es exactamente una secuela de los hechos sucedidos al final del anime original de 1999, sino que aquí esa historia es lo que une a las tres protagonistas.

En una época donde predomina una especie de purismo hacia "el original", donde cada continuación de algo preexistente se enfrenta a unas expectativas que a veces incluso sobrepasan las que en su momento se tuvieron con su predecesora, llama la atención la valentía de esta jugada que apuesta, no por estirar el chicle de lo que ya conocemos, sino por plantear algo totalmente nuevo que sabe transmitir la misma esencia que la serie clásica.

Nostalgia bien entendida

Las nuevas protagonistas son todo un acierto: por un lado, representan a la perfección al fandom del anime, con experiencias con las que es muy fácil identificarse. La relación que tiene cada una con el anime fácilmente nos traerá recuerdos de cuando lo vimos en nuestra infancia. La forma de descubrirlo accidentalmente por la TV, grabarse los capítulos para no perderse ni uno... ¿Quién no ha querido ser aprendiz de bruja alguna vez? ¿Quién no jugó a repetir los hechizos de las protagonistas?

Además, al igual que 'Digimon: Last Evolution Kizuna', el fandom que disfrutó de niños del original es ahora adulto y, por ello, el tener a unas protagonistas adultas hace más fácil que empaticemos con su situación. El trío principal, si bien es una mezcla de rasgos que reconocemos del grupito de brujitas, tiene alma propia y es imposible no terminar queriéndolas y deseando que todo les vaya bien.

Pese a que la experiencia gana más si se conocen las aventuras de Doremi, ya que se hacen referencias y se pierde un poco del impacto emocional si se desconocen, la cinta es accesible también para los que no estén familiarizados con el anime original, ya que de por sí es una historia autoconclusiva sobre la amistad, hacerse mayor, el choque entre los sueños y la vida real y el poder de la ficción y del legado que deja en el recuerdo de sus fans.

'Buscando a la mágica Doremi' es esa película que nadie había pedido y ahora no nos podemos imaginar sin ella. Una carta de amor a los seguidores del anime original, disfrutable también para recién llegados. A través de nuevos personajes, logra revivir el espíritu de la serie clásica y transmitirnos ese buen rollo con el que Doremi siempre nos sacaba una sonrisa. Si os la perdisteis en cines o queréis revisionarla, ya la tenéis disponible en Amazon Prime Video, en japonés, español y catalán.