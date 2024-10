El final de la temporada 2 de 'Oshi no Ko' llega con retraso, pero ya hay fecha de estreno para despedirnos de los hermanos Hoshino y su thriller familiar

Aunque apenas llegó un año después del estreno de la primera temporada, la segunda temporada de 'Oshi no Ko' ha sido un poco accidentada. Los problemas en la producción han causado algún que otro hiato a lo largo de la emisión veraniega, y el final de temporada también se ha hecho un poquito de rogar.

Vamos cerrando la emisión

La segunda temporada de 'Oshi no Ko' constará de un total de 13 episodios, pero su último capítulo llega con más retraso del esperado. Según confirmó el comité de producción del anime, hasta el 6 de octubre a las 7:00 PM (hora japonesa) no se emitirá en la televisión japonesa. Aunque no se sabe con seguridad el motivo del retraso, es posible que los cambios de calendario y las demoras se hayan ido apilando.

Así que tendremos que esperar hasta este domingo para poder ver el desenlace de la temporada, y como el resto del anime de 'Oshi no Ko' podremos seguirlo en simulcast a través de AnimeBox en japonés con subtítulos en castellano.

Esta segunda temporada ha hecho más hincapié en la historia familiar de Aqua y Ruby Hoshino, con los capítulos más recientes explorando sus vidas pasadas como Goro y Sarina. Y con el anime tensando cada vez más la cuerda, podemos esperar que el final de temporada traiga un buen bombazo.

Con este final de temporada, 'Oshi no Ko' habría adaptado los primeros ocho volúmenes del manga de Aka Akasaka y Mego Yokoyari. Ahora mismo hay un total de 15 volúmenes publicados (aunque el manga se va a acercando cada vez más a su final), con lo que aún podemos esperar un par de temporadas de anime más para seguir adaptando la historia.

