John Wick se pasa al anime con un nuevo spin-off. En marcha una precuela con un Keanu Reeves rejuvenecido que promete ser "más loca y chiflada"

La saga John Wick sigue creciendo y ya tiene en marcha su primer spin-off para cine, 'Ballerina'. También nos hemos metido en la televisión con 'The Continental', y parece que Chad Stahelski y su equipo están cubriendo todas las bases, porque ahora también nos vamos al mundo de la animación con una precuela de anime para John Wick.

Más creatividad y posibilidades, sin repetirse

Stahelski ya dejó caer el año pasado que había un anime de 'John Wick' en marcha, pero según se confirma en The Hollywod Reporter ahora la la precuela está completamente en desarrollo. Por ahora no se sabe mucho más sobre el proyecto, pero se centrará en el pasado del personaje de Keanu Reeves y esa misión imposible que le permitió dejar atrás el mundo de los asesinos.

"Ahora mismo estamos metidos hasta las trancas en el desarrollo de un anime de John Wick. Es una precuela para las películas, lo que es increíble. Es muy guay que sea en un medio diferente", ha dicho Stahelski.

Eso sí, por lo visto el proyecto sigue en una frase muy temprana y todavía no está muy claro si terminará siendo una película o una miniserie. Aunque Stahelski parece muy entusiasmado de pasarse a animación porque el anime permitirá a los creadores hacer más locuras, además de cambiar un poco el estilo para no repetir lo que ya hemos visto antes.

"Poder explorar diferentes aspectos del mundo y diferentes aspectos de la vida de John Wick antes de las películas, y en un medio diferente, ya sea anime o televisión, se siente divertido. Podemos ser un poco más locos y más chalados con el anime, y podemos ser mucho más explícitos con la narrativa y la creación del mundo con la serie de televisión", dijo Stahelski. "Todo esto es emocionante para nosotros, sin parecer repetitivos, y ahí es donde estamos dedicando nuestra energía ahora mismo".

Además de 'Ballerina' y el anime precuela, también está en marcha 'Under the High Table', un spin-off centrado en varios personajes de la saga, y también una película centrada en el personaje de Donnie Yen que conocimos en 'John Wick 4'. Vamos, que para ser una película que casi no se hizo a falta de unos millones de presupuesto, la saga de John Wick ha terminado siendo increíblemente rentable y con muchísimo potencial para spin-offs de todo tipo.

