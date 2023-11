Tras 'The Continental', la saga de 'John Wick' entrará a tiros en el anime y en una nueva serie supervisadas por su creador

Todos sabíamos que 'John Wick' no iba a acabar con su cuarta parte, 'The Continental' y 'Ballerina'. La saga sigue dando beneficios y apeteciendo al público y, como siempre, han decidido exprimirla lo más posible en tantos formatos como puedan para ver dónde se pega. La última en producción es un anime: nadie está seguro de que acabe convirtiéndose en serie, pero Chad Stahelski, el creador de la franquicia, está bastante confiado en sus posibilidades. Mientras no le obliguen a rodar la quinta entrega...

Jon u~ikku

El creador ha traído gente especializada desde Japón para hacer esta nueva serie, según ha confirmado al podcast The Discourse. De hecho, recordemos que estuvo bastante apartado de 'The Continental', pero parece que tras el resultado ha vuelto a estar interesado en la producción de su franquicia. Y eso hay que sumarlo a los ¡once! proyectos en los que está confirmado como director, desde el reboot de 'Los inmortales' hasta la adaptación de 'Ghost of Tsushima'. Puestos a tener una carga de trabajo imposible, ¿por qué no supervisar un anime?

Estamos realmente emocionados porque estamos haciendo... un anime japonés. Adoro el género. Así que el anime para crear todas las historias guays que consigue hacer mejor que nosotros, y la serie de televisión para expandir nuestro mundo. Seguiremos aguantando, ¿sabes a lo que me refiero? Y seguiremos divirtiéndonos.

Además, Stahelski ha tenido tiempo de hablar sobre la otra serie que está produciendo basada en la franquicia que será más cinematográfica. Ya de paso, aprovechó para recalcar las diferencias entre cine y televisión, y cómo ve él la diferencia entre ambas, cómo debe mantener separadas la creación de un mundo y la acción para que funcionen: "Me encanta el cocinado a fuego lento también, pero tras seis episodios, me gustaría que algo pasara en mis series de televisión. Así que llevar a la televisión lo que hacemos con las películas sería realmente emocionante". A Keanu Reeves nadie le ha preguntado nada. De momento.

En Espinof: