'Ghost of Tsushima' dará el salto del videojuego al cine de la mano del director de la saga 'John Wick'

El bueno de Chad Stahelski no para. Después de encadenar las tres primeras entregas de la fantástica saga 'John Wick', y de estar ya sumergido en la preproducción de la cuarta, el realizador tiene anunciados cinco proyectos más que sumar a su lista de créditos; incluyendo la adaptación del 'Kill or Be Killed' de Ed Brubaker y el reboot de 'Los inmortales'.

Pero, ojo, porque esta carga de trabajo no ha impedido que el bueno de Chad se haya aventurado, tal y como informan desde Slashfilm, a llevar a la gran pantalla 'Ghost of Tsushima'; el videojuego del estudio Sucker Punch, publicado por Sony Interactive Entertainment, que cautivó a medio mundo tras su lanzamiento el pasado julio de 2020.

Asad Quizilbash, presidente de PlayStation Productions —que producirá el largometraje junto a la compañía 87Eleven de Stahelski, Alex Young y Jason Spitz— ha acompañado el anuncio con estas declaraciones:

"Estamos emocionados por asociarnos con Chad y 87Eleven Entertainment para traer a la gran pantalla su visión de la historia de Jin. Nos encanta trabajar con compañeros creativos como Chad, que tiene una gran pasión por nuestros juegos, asegurándonos de que podemos crear adaptaciones ricas que entusiasmen tanto a nuestros fans como a nuevos espectadores."

No cabe duda de que 'Ghost of Tsushima', que narra la historia de venganza del samurai Jin Sakai, reconvertido en protector de la isla de Tsushima durante la invasión mongola a Japón, tiene un enorme potencial cinematográfico. De hecho, el juego no deja de ser una carta de amor a la obra de Akira Kurosawa —pudiendo ser disfrutado en un modo en blanco y negro y con grano realmente hermoso—, lo cual hace chocante la elección de Chad Stahelski cono máximo responsable.

A falta de comprobar cómo planean abordar esta adaptación, no cabe duda de que las set pieces de combate serán, como mínimo, espectaculares. Ahora sólo queda saber si la cinta estará a la altura en lo que respecta a capturar el tono espiritual y sosegado —tal vez demasiado— del original. Por el momento, tengo todo mi interés puesto sobre el proyecto.