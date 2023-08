El director de 'John Wick' desvela que su versión de 'Los inmortales' con Henry Cavill recogerá ideas de toda la saga, incluyendo la serie de televisión

Desde su salida de 'The witcher' y como Superman, Henry Cavill no ha parado en meterse en proyectos, desde la serie de 'Warhammer 40K' para Amazon Prime Video hasta la nueva versión de 'Los inmortales' que dirigirá un Chad Stahelski recién llegado de la saga 'John Wick' y con ganas de probar cosas nuevas. O bueno, quizá no tanto.

Solo puede quedar uno

Hablando con Josh Horowitz en el podcast Happy Sad Confused, Stahelski dejó claro que su versión de 'Los inmortales' no venía a romper con todo, sino más bien a asimilarlo, por así decirlo. Y no solo las películas (cinco hasta ahora, la última estrenada en 2007), sino también la serie de televisión que se emitió entre 1992 y 1998.

Cuando tienes el eslogan 'Solo puede quedar uno' no puedes matar a todos de primeras. Te lo contaré en exclusiva, nuestra historia se ocupa de muchos de los mismos personajes y cosas por el estilo, pero también hemos traído elementos de todas las series de televisión, y estamos intentando hacer un poco de precuela, una preparación para La Reunión, así que tenemos espacio para hacer crecer la saga.

Stahelski lleva años detrás de esta adaptación, y en 2022 anunció que el equipo tras la misma ya sabía qué tipo de historia quería contar, y que, por supuesto, tenía que tener a Cavill de protagonista. No solo por los músculos, sino también por el entusiasmo que pone en cada uno de sus proyectos. Aunque eso, como bien saben en Netflix, es un arma de doble filo. ¿Estáis preparados para ver de nuevo una saga que se resiste a morir?

