'JoJo's Bizarre Adventure': por qué las poses del anime son tan raras (y cuáles son las más icónicas)

Cada anime tiene su propio sello identificativo que llama la atención desde fuera antes de meterse de lleno a verlos. Para quienes no tienen ni idea de qué va 'JoJo's Bizarre Adventure' posiblemente las poses extremas y rarísimas de los personajes sea una de sus facetas más impactantes junto con los diseños de los personajes.

Las "JoJo Poses" sin duda se han convertido en la marca de identidad del manga de Hirohiko Araki y de todo un meme andante con miles y miles de fans replicando sus poses favoritas. ¿Pero cómo comenzó todo en primer lugar?

Inspiraciones de moda y extravagancia extrema

'JoJo's Bizarre Adventure' comenzó a publicarse en la Weekly Shōnen Jump allá por 1987 con una historia que mezclaba artes marciales, vampiros y drama victoriano. Este primer arco más tarde pasó a conocerse como 'Phantom Blood' y dio lugar a toda una saga larguísima que ha seguido a los miembros de la familia Joestar durante varias generaciones.

Mucho ha cambiado desde entonces, empezando por el dibujo. Los primeros arcos de la historia estaban muy influenciados por mangas como 'El Puño de la Estrella del Norte' y sus personajes hipermusculados, mientras que poco a poco Araki fue refinando su arte hacia un estilo más andrógino y con formas mucho más estilizadas.

Lo que nunca se ha dejado por el camino y ha estado muy presente desde el primer momento es las poses icónicas de sus héroes y villanos, los estrafalarios diseños de personaje y su grandísimo amor por el mundo de la moda.

Hablar de 'JoJo' es hablar de DRAMA. No porque sus tramas tengan dramones a raudales (que a veces también), si no porque dentro de esta historia todo es dramático y extremo, no hay nada que sea del todo normal y ordinario. Así que incluso aunque ya esté pasando algo impactante, Araki no se limita únicamente a dibujar al personaje ahí de pie y ya está, si no que opta por una pose completamente over the top para darle todavía más énfasis al momento.

Por supuesto, las JoJo Poses no se quedan solo en momentos narrativos, si no que están muy presentes en las portadas del manga, ilustraciones y todo tipo de material relevante de 'JoJo's Bizarre Adventure'.

Esto está llevado todavía más al extremo en el anime de David Production, que a menudo exagera aún más las poses del manga e incluso juega con colores psicodélicos para darle un toque extra a dramatismo de la historia.

Volviendo más arriba, no es un secreto que Araki adora la moda e incluso ha realizado colaboraciones con Gucci. El creador de 'JoJo's Bizarre Adventure' a menudo recurre a revistas de moda y fotografía creativa para encontrar la inspiración para su manga, con lo que si vamos con ojo podemos encontrar el origen de muchas de sus poses más icónicas.

Araki también encontró muchas influencias en la música y los cantantes de los años 70 y 80, el arte clásico y renacentista y la cultura pop, lo que también terminó afectando a la estética tan característica del manga. Gracias a esta mezcla de influencias, poco a poco el mangaka fue alejándose del estilo de sus primeros años y desarrollando una seña de identidad que hiciera rápidamente reconocibles a sus personajes, y hoy en día las poses son un elemento inseparable e indispensable.

Choose Your Fighter

Las JoJo Poses no solo han hecho característica a la historia en sí, si no también a sus personajes. Porque al final casi cada hijo de vecino tiene su propia pose con copyright por la que se le recuerda, y algunos incluso más de una.

Ya con 'Battle Tendency', el segundo arco de la historia, Araki empieza a estar totalmente desatado y poner en práctica las JoJo Poses y todo su glamour, por lo que tenemos un buen puñado de poses icónicas para elegir. ¿Kars? ¿Caesar? ¿Joseph? ¿Stroheim disparando con el cañon en su estómago? Hay de sobra y para todos los gustos.

Cada JoJo tiene su propia pose identificativa, ya sea el golpe de cadera de Josuke, la pose de Jotaro inspirada en Clint Eastwood, o Giorno agarrándose el cuello de su traje. Los villanos y los Stands tampoco se quedan atrás y algunos como Killer Queen han demostrado ser igual de fabulosos que peligrosos.

Y por supuesto, el "baile de la tortura" de 'Vento Aureo' es todo un espectáculo perfectamente coreografiado y lleno de contorsiones.

Eso sí. Todo empezó con la ya legendaria pose de Jonathan Joestar que sentó las bases para todo lo que vino después. Aunque se queda corta en comparación, la pose de Jonathan con su mano delante de la cara es una de las mejores recordadas dentro del mundo de 'JoJo's Bizarre Adventure', y muy merecidamente.