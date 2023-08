'Kimetsu no Yaiba' aterriza en Netflix para recordarnos la historia de Tanjiro desde el principio: la temporada 1 del arrollador anime ya es más accesible que nunca

En medio de titanes super ventas que llevan ya décadas con nosotros como 'Dragon Ball' o 'One Piece', el manganime más moderno que casi se acerca a igualarles en popularidad es 'Kimetsu no Yaiba', que ha arrasado con todo y ya es uno de los animes más grandes de la historia.

Ya tenemos una cuarta temporada en marcha para continuar explorando la historia de Tanjiro Kamado y su hermana Nezuko, pero si todavía no nos hemos subido al carrito ahora tenemos una nueva oportunidad.

Los primeros días como cazador de demonios

'Kimetsu no Yaiba' adapta el manga de Koyuoharu Gotoge y se ambienta en la era Taisho japonesa, a principios del siglo XX. La trama sigue a Tanjiro Kamado, quien regresa a casa de un vieja para vender carbón al pueblo cercana y se encuentra con que su familia ha sido asesinada. Y la única superviviente es su hermana Nezuko, que ha sido convertida en un demonio.

Para poder vengarse y devolver a Nezuko a la normalidad, Tanjiro busca un maestro que pueda entrenarle y empieza a prepararse para unirse al Cuerpo de Exterminio de Demonios como cazador, enfrentándose a todo tipo de enemigos por el camino.

Ya teníamos la primera temporada disponible en Amazon Prime Video y en Anime Box, pero ahora también ha aterrizado en Netflix. A partir del 1 de agosto tenemos disponibles los primeros 26 capítulos del anime (la primera temporada) en la plataforma, y tanto en versión original en japonés como con doblaje en castellano.

Es muy posible que en algún momento también llegue la película que continúa con el siguiente arco, 'Kimetsu no Yaiba: Tren Infinito', aunque luego tendremos que hacer algunos malabares y pasarnos a Crunchyroll para seguir viendo el resto de temporadas. Pero si queremos empezar por el principio, la primera temporada de 'Kimetsu no Yaiba' ya es una de las más accesibles del anime junto con 'Shingeki no Kyojin' y 'Vinland Saga', que por suerte las tenemos disponibles en varias plataformas diferentes y con doblaje para elegir.

