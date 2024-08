'Kimetsu no Yaiba' es uno de los grandes animes de los últimos años, y el actor de voz de Tanjiro tiene claro el secreto de su éxito: "Es una historia de amor universal"

Desde que arrancó en 2019, 'Kimetsu no Yaiba' se ha convertido en uno de los animes más arrolladores de la última década. Bate récords en taquilla (parece que no hay quien destrone a 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' como la película de anime más taquillera de la historia) y cada nueva temporada es un éxito abrumador.

La historia de Tanjiro enfrentándose a todos los demonios que se le echen encima para devolver su humanidad a su hermana Nezuko se ha convertido en un clásico instantáneo. Y Natsuki Hanae, el actor de voz de Tanjiro, sabe perfectamente cuál es el elemento clave de su éxito.

Todo por la familia

'Kimetsu no Yaiba' ha sido mundialmente aclamada por una animación de lujo y su dramática historia, que hace mucho hincapié en la tragedia y desarrollo personal de sus protagonistas. Pero según Hanae, lo más importante es la importancia que da el anime a las relaciones con la familia y amigos, lo que lo hace funcionar tan bien con todas las demografías.

"Es una historia que habla a muchos fans, independientemente de su edad o género. Creo que es por el tema universal del amor por los hermanos y la familia, y el lazo entre amigos es el corazón de esta serie", dijo Hanae a Times of India.

Este tema no solo se ve en la relación de Tanjiro con su hermana y con sus amigos más cercanos, también es recurrente con todos los cazadores de demonios, ya que todo el mundo en el Cuerpo de Exterminio tiene su propio pasado dramático plagado de fantasmas. Pero al final, el amor por sus amigos y familia es el motor principal que termina impulsando a todos los personajes principales.

El que sea un protagonista tan emocional y entregado ha desmarcado a Tanjiro de otros protagonistas de animes shonen. En especial su personalidad más calmada y serena, algo a lo que Hanae quiso dar mucha importancia con su interpretación.

"Inicialmente le interpreté como alguien que estaba desesperado por cumplir, incluso cuando usaba una técnica simple como la Respiración del Agua. Pero según fue creciendo, empezó a aprender a ser calmado, incluso cuando usaba la Respiración del Agua y Hinokami Kagura", dijo el actor de voz. "Así que, en el Arco de la Aldea de los Herreros, y traté de enfocar ese sentido de que tiene una pasión ardiente en su corazón, pero también posee esta cabeza calmada y el espacio en su cabeza cuando se enfrenta a sus adversarios".

En Espinof | Los mejores animes de 2024... por ahora

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal