'KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World!' muestra un divertido tráiler del anime spin-off centrado en Megumin, y ya hay fecha de estreno

'KonoSuba' está calentando los motores para su regreso con una tercera temporada de la serie principal, pero mientras tanto lo que tenemos a la vista es 'An Explosion on This Wonderful World!', un spin-off centrado en el personaje de Megumin.

'KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World!' adaptará las novelas ligeras de la franquicia escritas por Natsume Akatsuki e ilustradas por Kurone Mishima, que se desarrollan un año antes que la serie principal.

Cambio de estudio, pero no de equipo

Falta por concretar el día, pero ya se ha fijado la fecha de estreno del spin-off de 'KonoSuba!' para abril de 2023, dentro de la temporada de primavera. Por ahora el tráiler nos ha dejado el mejor vistazo hasta el momento de la serie, incluyendo unas pinceladas de la vida de Megumin junto con su familia y compañeros de clase... Aunque también habrá varios personajes nuevos.

Todavía no se ha concretado de cuántos episodios constará la serie, aunque lo más probable es que tengamos una temporada de unos 12 episodios. Tanto para 'KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World!' como para la tercera temporada, la franquicia cambia de manos y ahora Studio Drive se encargará del anime.

Gran parte del equipo creativo se queda en la serie, con Takaomi Kanasaki como director ejecutivo, Koichi Kikuta como diseñador de personajes y Makoto Uezu como compositor de la banda sonora. Como novedad, Yujiro Abe pasará a ser el director principal del anime.