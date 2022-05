Tendremos 'Konosuba' para rato: el anime contará con una tercera temporada y un spin-off desarrollado por el mismo equipo creativo

Las esperas entre temporadas de nuestras series favoritas pueden hacerse eternas, y los fans de 'Konosuba' tienen el cielo ganado por el enorme hiato que ha habido tras el final de la segunda temporada del anime.

Ya se había anunciado unos días, pero se ha terminado de confirmar que 'Konosuba' regresará con una tercera temporada. Eso sí, el anuncio ha venido con la sorpresa inesperada de que las novelas spin-off 'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World' también tendrán su propia adaptación a anime.

Nuevo estudio de animación, pero mismo equipo creativo

Las dos primeras temporadas del anime (que se pueden ver en Netflix) fueron desarrolladas desde Studio DEEN, con J.C. Staff animando la película de 2019. El desarrollo de la serie de anime ha vuelto a cambiar de manos y esta vez desde Studio Drive serán los encargados de animar la tercera temporada.

Este estudio de anime ha participado en varias series potentes en los últimos años, principalmente haciendo asistencias para animes como 'Kimetsu no Yaiba' y 'Ranking of Kings'. Studio Drive tiene varios proyectos muy interesantes por delante, incluyendo la adaptación de 'Uzumaki' de Junji Ito y la temporada 2 de 'To Your Eternity', ambas estrenándose el próximo otoño.

Aunque hay un cambio de estudio, la tercera temporada de 'Konosuba' recupera a parte del equipo creativo de las anteriores entregas. Takaomi Kanasaki pasa a ser director ejecutivo de la serie, con Yujiro Abe llegando de nuevas al equipo como el nuevo director principal del anime. Makoto Uezu regresa como compositor de la banda sonora y Koichi Kikuta volverá a estar al mando del diseño de personajes.

También se espera que regrese el reparto principal y ya se ha confirmado que se volverá a contar con Jun Fukushima como Kazuma, Sora Amamiya como Aqua, Rie Takahashi como Megumin, y Ai Kayano como Darkness.

Spin-off a la vista

El mismo equipo creativo también producirá la adaptación de 'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World', que estará protagonizado por Megumin y se centrará en sus propias aventuras.

Todavía no hay demasiados detalles sobre la tercera temporada ni la nueva serie, por lo que habría que apuntar a un estreno como pronto para 2023. Tampoco se sabe con seguridad si la película 'KonoSuba!: Legend of Crimson' será considerada canon para la continuidad de la historia o la tercera temporada continuará directamente tras el final de la segunda temporada.

#Breaking News: Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo! (Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!) spin-off light novel gets TV anime; Yuujirou Abe (Kaguya-sama wa Kokurasetai episode director) directs series at animation studio Drive #このすば https://t.co/nVHW1QqZ9v pic.twitter.com/Y7wbGNGBOq — MyAnimeList (@myanimelist) May 28, 2022

'Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!', normalmente abreviado en únicamente 'Konosuba' está basado en las novelas ligeras de Natsume Akatsuki ilustradas por Kurone Mishina. La serie se centra en Kazuma Satō, un chico muy recluido que muere al tratar de salvar de ser atropellada. Sin embargo, despierta en un mundo de fantasía muy similar a un videojuego online donde forma equipo con un paladín, una archimaga y una hermosa diosa llamada Aqua para derrotar a un rey demonio.