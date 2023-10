'One Piece' capítulo 1082 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Vamos cerrando poco a poco la Saga del País de Wano, que entre una cosa y otra ha terminado siendo la más larga de todo 'One Piece'. El anime semanal ha recuperado su ritmo de emisión y esta semana tenemos el capítulo 1082 del anime en el horizonte.

Las bombitas semanales

En el manga, Eiichiro Oda ya ha ido tomando la costumbre de ir soltando bombitas de lore y secretos casi con cada nuevo capítulo. Así que cuando nos metamos de lleno en la Saga Final de 'One Piece' nos podemos ir preparando, que vienen curvas.

Por ahora el anime ha ido dejando pequeñas cucharaditas de lore y revelaciones, y esta semana tenemos por delante una nueva con el capítulo 1082 del anime de 'One Piece'. Y como cada semana, podremos seguir la serie en simulcast a través de Crunchyroll en japonés con subtítulos en castellano.

Aunque ya hemos cambiado oficialmente a horario de invierno en España, parece que por ahora la programación de 'One Piece' no se ve afectada. Así que por ahora seguimos como hasta ahora con las horas de estreno, y si no queremos perdernos el capítulo 1082 de 'One Piece' según se estrene, aquí van los datos más importantes:

Podemos verlo el domingo 5 de noviembre

En España a partir de las 10:00 am.

En México a partir de las 3:00 am.

En Colombia a partir de las 4:00 am.

En Venezuela a partir de las 5:00 am.

En Chile y Argentina a partir de las 6:00 am.

Aunque ojo, de vez en cuando Crunchyroll tiene algún hipo y aunque el capítulo en sí esté disponible en la plataforma los subtítulos en español tardan unas horillas en aparecer. Así que en estos casos, mejor tirar de paciencia si todavía no nos hemos decidido a aprender japonés para ver 'One Piece' cuanto antes.

En Espinof: