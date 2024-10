'One Piece' prepara un episodio único que promete celebrar el anime a lo grande: Marineford, el mejor espadachín del mundo, el último concierto de Soul King, y mucho más

Este 2024 se cumplen 25 años del anime de 'One Piece' de Toei Animation, y para celebrarlo el estudio prepara un episodio especial. Sí, de "relleno", porque no seguirá el manga principal de Eiichiro Oda, se centrará en varias historias cortas que prometen homenajear algunos de los mejores momentos de toda la serie.

Por todo el Grand Line

'One Piece Fan Letter' está basado en la antología de historias cortas 'One Piece Novel: Mugiwara Stories' de Tomohito Osaki, que muestra diferentes aspectos del mundo del anime a través de otros personajes.

Este especial se estrenará el próximo 20 de octubre de 2024, así que ese día no habrá un capítulo al uso de 'One Piece'. En su lugar, 'One Piece Fan Letter' introducirá varias historias cortas con personajes originales que reaccionan a diferentes momentos históricos de la serie como la guerra de Marineford o la llegada de los Sombrero de Paja al Archipiélago Sabaody.

Podemos esperar un total de nueve historias cortas, cada una centrada en uno de los miembros de la tripulación de Luffy (a excepción de Jinbe). Tendremos historias de todo tipo: como un miembro de la Marina que presenció la guerra de Marineford, la gente de villa Syrup reaccionando al "Dios Usopp", un capitán que sueña con atrapar a Chopper, o un fan que acudió al último gran concierto de Soul King.

Megumi Ishida, una de las directoras recientes más reputadas del anime se encargará de la dirección de 'One Piece Fan Letter'. Keisuke Mori será el diseñador de personajes y director de animación, mientras que Momo Tomoya adaptará el guión.

