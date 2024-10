La película de 'Overlord' ya tiene fecha de estreno en España, y 'The Sacred Kingdom' no llegará con mucho retraso frente a Japón

Aunque parece que todavía tendremos que esperar para la quinta temporada de 'Overlord', su película más reciente prácticamente se acaba de estrenar en Japón. 'Overlord: The Sacred Kingdom' llegó en septiembre a los cines japoneses, y Selecta Visión ha confirmado oficialmente de que se encargará de distribuirla en nuestro país.

Espera, pero no muy larga

Cada vez estamos teniendo más suerte con las películas de anime, sobre todo con las de franquicias, que llegan con menos tiempo de espera frente a su estreno en Japon. Y para 'Overlord: The Sacred Kingdom' aún vamos a tener que esperar unos mesecillos más, pero Selecta Visión ya ha confirmado que llegará a los cines de España el 10 de enero de 2025.

Todavía faltan muchos detalles por confirmar, pero teniendo en cuenta la distribuidora, es muy posible que llegue tanto en versión original como con doblaje en castellano. Las cuatro temporadas del anime de 'Overlord' están disponibles en AnimeBox, así que también es posible que la película llegue en algún momento a la plataforma.

El anime de 'Overlord' ya ha tenido previamente dos películas: 'The Undead King' y 'The Dark Warrior', pero eran recopilatorias y se pueden saltar si seguimos la serie de anime. Sin embargo, 'Overlord: The Sacred Kingdom' tiene lugar tras los eventos de la cuarta temporada de la serie y está basada en los volúmenes 12 y 13 de las novelas ligeras de Kugane Maruyama, con lo que parece que sí que tendrá relevancia para la trama principal.

Aunque en principio Selecta Visión se ocupará del estreno en España, en el resto del mundo Crunchyroll se encargará de su distribución, incluyendo territorios en América Latina, Europa y África.

'Overlord' es un anime isekai centrado en un videojuego online llamado YGGDRASIL, que en su día fue muy popular pero ahora esta a las puertas del cierre. Pero cuando pone fin a su servicio, los jugadores no son desconectados del servicio, sino que además los personajes no jugadores cobran vida propia.

