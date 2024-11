¿Qué está pasando con 'One Piece'? El manga de Eiichiro Oda sufre un golpe y los próximos capítulos se retrasan hasta nuevo aviso

Estos días el manga de One Piece' ha estado rodeado de rumores sobre un nuevo hiato, y no teníamos nada claro. Todo empezó tras la publicación del capítulo más reciente del manga de Eiichiro Oda, el 1131, ya que según el aviso en Manga PLUS en algunos idiomas el siguiente capítulo no se publicaría hasta diciembre.

El manga de 'One Piece' tiene una periodicidad semanal y no se había anunciado ningún hiato, así que este aviso desde la versión en inglés de Manga Plus pilló bastante desprevenido a todo el mundo.

¿Hiato sí o hiato no?

La cosa se lio más todavía porque después se cambió la fecha de salida al 17 de noviembre, pero durante toda la semana no se han dejado ver previews y varios insiders del mundillo seguían apuntando a que el manga de 'One Piece' entra en un nuevo parón.

"Como ya dije antes, no habrá capítulo de 'One Piece' esta semana. La razón se explicará en unas 12 o 13 horas en la revista, así que no os hagáis ilusiones", llegó a decir Pewpiece, un conocido insider del fandom de 'One Piece'.

Al final, y a falta que desde Shonen Jump y Shueisha digan algo oficialmente, el que ha salido al ruedo a dar explicaciones ha sido Stephen Paul, el traductor oficial a inglés de 'One Piece'. Y parece que Paul está tan confuso como nosotros, pero ha sido él quien ha terminado de confirmar que esta semana no habrá nuevo capítulo.

"No sé por qué Shueisha está siendo tan torpe con esto, pero para aclararlo: no habrá nuevo capítulo de 'One Piece' este fin de semana", escribió el traductor en Bluesky.

Porque, al final, si alguien tiene que estar pendiente de la publicación son los traductores, que sin ellos no podríamos seguir los mangas semana a semana. Por el momento Shueisha no ha dado una explicaciones oficiales, pero se apunta a que Oda necesita un parón inesperado para cuidarse su salud. Si hacemos caso del primer aviso en Manga Plus, 'One Piece' no regresaría hasta diciembre, pero esperemos que pronto sepamos algo más concreto.

