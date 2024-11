Se acabó el reinado de 'One Piece'. Otro gran anime de Toei Animation ha regresado a la grande para cubrir de oro al estudio

A lo largo de su trayectoria como estudio, Toei Animation puede presumir de haber levantado algunos de los animes más icónicos de la historia. Entre 'Saint Seiya', 'Sailor Moon', 'Dragon Ball', 'One Piece', 'Slam Dunk'... la lista es larguísima, en los últimos años además Luffy y su tripulación se habían convertido en los reyes absolutos del estudio.

'One Piece' había seguido amasando millones y millones en los últimos años, siendo la joya indiscutible de Toei. Pero entonces ha llegado Goku y parece que ha decidido recuperar la corona como la estrella del estudio.

Me renta

Según el reporte trimestral más reciente de la compañía, que corresponde al trimestre de abril a junio de 2024, 'One Piece' amasó la nada desdeñable suma de 5,540 millones de yenes (unos 33.904,80 euros). Estos números son buenísimos, pero 'One Piece' no ha podido evitar quedarse detrás de 'Dragon Ball', que ha vuelto a convertirse en la serie de anime más beneficiosa del estudio.

En ese mismo periodo, 'Dragon Ball' generó unos ingresos de 5,570 millones de yenes (34.082,83 euros), superando aunque sea por poquito a 'One Piece'. Además, no sería ninguna sorpresa si en los otros dos trimestres del año Goku vuelve a superar a Luffy porque está teniendo un final de 2024 muy goloso.

De entrada, este 2024 se cumple el 40 aniversario del manga de Akira Toriyama. Y para celebrarlo se ha lanzado en octubre el videojuego 'Dragon Ball Sparking! Zero y la nueva serie de anime 'Dragon Ball Daima', así que las ventas van a seguir subiendo como la espuma y el anime de Goku se vuelve a considerar como una de las mejores inversiones de la historia de Toei.

Veremos las cifras en unos meses... porque aunque 'One Piece' sigue funcionando de maravilla, 2024 es el año de 'Dragon Ball' y en Toei están aprovechándolo al máximo.

