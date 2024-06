La secuela de 'Code Geass' confirma su llegada a Disney Plus. El nuevo anime de Sunrise fija su fecha de estreno definitiva, y está a la vuelta de la esquina

Ya han pasado unos cinco años desde que Sunrise estrenó 'Code Geass: Lelouch of the Re;surrection', para darle una secuela y un nuevo cierre a 'Code Geass'. Pero los finales parece que nunca son para siempre y el magnífico anime de mechas ya tiene una nueva continuación en marcha con 'Rozé of the Recapture', que se ambienta algún tiempo después del anime original y cambia de protagonistas.

Sin pasar por cine, y para streaming

'Code Geass: Rozé of the Recapture' originalmente se ideó como una saga de películas y en Japón se podrá ver la tetralogía durante este mismo verano. Para el mercado internacional la cosa va a cambiar, y en lugar de en forma de películas para cines la historia de Rozé y Ash llegará como una serie anime directa a streaming.

Hace unos meses Disney+ ya confirmó su distribución para esta primavera y ahora se ha terminado de fijar su fecha de estreno en plataforma de streaming para el próximo 21 de junio.

En principio se espera que 'Code Geass: Rozé of the Recapture' sea una serie de anime limitada de 12 episodios, aunque quizás Sunrise expandirá la historia más adelante. La trama se ambienta cuatro años después del final de 'Code Geass' y sigue a los hermanos Rozé y Ash, dos mercenarios que se rebelaron en su momento contra las fuerzas de Britannia y ahora son reclutados por la resistencia japonesa.

En principio esta distribución de lo nuevo de 'Code Geass' será a nivel mundial, así que debería llegar sin retraso a Disney+ en España. Por ahora tampoco se ha confirmado el tema de doblajes, pero si se sigue repitiendo la situación que llevamos con 'Sand Land' o 'Bleach: Thousand-Year Blood War', mejor hacernos a la idea de que tan solo podremos verla en japonés con subtítulos.

