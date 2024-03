La secuela de 'Code Geass' se podrá ver directamente a Disney Plus. 'Rozé of the Recapture' calienta motores con un nuevo tráiler y llega con un importante cambio frente a Japón

Si hablamos de animes de mechas, la serie que no puede faltar en la lista es la imprescindible 'Code Geass'. El clásico de Sunrise es toda una institución que mezcla acción, intrigas políticas, crítica al imperialismo y drama adolescente con una animación espectacular.

En 2019 Sunrise estrenó una primera secuela con 'Code Geass: Lelouch of the Re;surrection', pero ahora está a puntito de estrenar 'Code Geass: Rozé of the Recapture' para centrarse en una nueva etapa y un nuevo reparto de personajes.

Y para nosotros, en streaming

En Japón, 'Rozé of the Recapture' se estrenará como una tetralogía de películas que se irán lanzando a lo largo de mayo, junio, julio y agosto. Pero parece que en resto del mundo la secuela de 'Code Geass' llegará reformulada en formato serie para Disney+.

En principio este estreno será a nivel mundial y ya se ha dejado ver un nuevo tráiler promocional 'Code Geass: Rozé of the Recapture' en el que se puede oír un adelanto del tema 'Roze', interpretado por Hikari Mitsushima. Según apunta AnimeTV, el anime llegará como una serie de 12 episodios, aunque según algunos otros reportes parece que Disney+ podría simplemente distribuir las cuatro películas en su plataforma.

En cualquier caso, lo que por ahora parece seguro que 'Code Geass: Rozé of the Recapture' llegará a Disney+ durante el próximo mes de junio, aunque aún falta por concretarse el día.

Yoshimitsu Ohashi se ha encargado de la dirección de la secuela de 'Code Geass', que cuenta con Noboru Kimura como guionista principal, y con Ichiro Okouchi y Goro Taniguchi como creadores originales. Takahiro Kimura y Shuichi Shimamura vuelven a encargarse de los diseños de personajes, basados en conceptos de CLAMP.

Todavía no se ha confirmado en qué punto de la cronología se ambientará 'Rozé of the Recapture' ni cuánto tiempo ha pasado frente a la 'Code Geass' original, aunque la historia en este caso seguirá a los hermanos Rozé y Ash.

