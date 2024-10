Si te perdiste la película de 'Haikyu!!' en cines, 'La batalla del basurero' por fin acaba de confirmar su fecha de estreno en streaming

Tras arrasar en cines hace meses, 'Haikyu!! La batalla del basurero' por fin se podrá ver en streaming: la película del popular anime de voléibol llega de manera inminente a Crunchyroll, que la estrena el próximo 1 de noviembre.

Nekoma contra Karasuno

Después del éxito de películas de animes tan famosos como 'Kimetsu no Yaiba' o 'My hero academia', ya era hora de que tuviéramos una película de 'Haikyu!!', y lo cierto es que no le fue nada mal en los cines españoles (teniendo en cuenta que es un producto de nicho, al menos en cartelera). En todo el mundo, la cinta ha recaudado más de 100 millones de dólares.

Casi cinco meses después de anotarse puntos en la gran pantalla, 'Haikyu!! La batalla del basurero' por fin llega al streaming y lo hará de la mano de Crunchyroll: la plataforma (que ya está disponible también a través de Prime Video) estrenará la película el próximo 1 de noviembre.

El partido decisivo entre el Karasuno y el Nekoma (con esa auténtica locura que es el momento desde el punto de vista de Kenma) se podrá ver desde casa a partir de este viernes festivo, y estará disponible en japonés con subtítulos y también con doblaje al español y al catalán.

Así pues, tendremos la película disponible un día después de Halloween (y para bajar la resaca terorífica, si os vais a pegar un atracón de películas de terror). Eso sí, recordad que los sucesos de la cinta tienen lugar cronológicamente después de la temporada 4, así que tenéis que veros las anteriores si no queréis spoilearos. Las cuatro temporadas de 'Haikyu!!' están disponibles en Netflix y Prime Video.

Imágenes: ©2024"HAIKYU!!“Project ©H.Furudate / Shueisha

En Espinof | 'Monster', 'Haikyuu!!', 'Kimi ni Todoke' y 10 otros animes para principiantes que ver en streaming si no sabes por dónde empezar (y no estás para meterte en series de 300 capítulos)

En Espinof | Las mejores series de anime en 2024