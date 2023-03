La temporada 3 de 'Kimetsu no Yaiba' ya tiene fecha de estreno : el anime calienta motores para su temporada 3 con un tráiler final muy movido

Si has echado de menos 'Kimetsu no Yaiba', felicidades porque hoy tienes doblete. Lo primero de todo es que ya se puede ver en cines 'Kimetsu no Yaiba: Rumbo a la Aldea de los Herreros', una película recopilatoria que además incluye el primer capítulo de la tercera temporada del anime.

Ahora, que si en los cines que tenemos cerca no vamos a poder verla no hay que sufrir mucho, porque por fin sabemos cuando arrancan del todo los nuevos capítulos.

Nuevo arco para buscar una nueva arma

Ya sabíamos que 'Kimetsu no Yaiba' regresaba a lo grande en primavera y ahora se ha afinado la fecha de estreno para el próximo 9 de abril. El primer capítulo es el especial de una hora que se puede ver dentro de la película recopilatoria, y luego ya continuamos con la temporada con normalidad las siguientes semanas.

Como tenemos el estreno encima Ufotable ha lanzado el tráiler final de la tercera temporada y podemos ver a todo el mundo en su salsa, incluyendo a los Pilares del Amor y de la Niebla, que van a tener más importancia en este tramo de la serie.

Además de la fecha de estreno y el nuevo tráiler, 'Kimetsu no Yaiba' también nos ha dejado un nuevo póster promocional de la temporada y un adelanto de 'Kizuna no Kiseki', el tema de opening interpretado por MAN WITH A MISSION y milet.

En este arco, Tanjiro viaja a la Aldea de los Herreros en busca de un arma muy poderosa que se esconde en este lugar. Obviamente, las cosas no van a ser tan fáciles y algunos de los tráilers ya nos han adelantado que se nos vienen encima más demonios muy peligrosos.